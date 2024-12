Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Coppa Intercontinentale. In Qatar i blancos si sono imposti nettamente sul Pachuca per 3-0 con le reti di Mbappè, Rodrygo e Vinicius (su calcio di rigore). Si tratta del 15° trofeo alla guida dei blancos per il tecnico italiano, rendendolo così l'allenatore più vincente nella storia del club

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT