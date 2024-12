Trasferta in Portogallo per i viola, che inseguono la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League. Ne ha parlato a Sky Raffaele Palladino: "Affrontiamo un'avversaria forte in un ambiente caldo, ma siamo carichi e motivati. L'obiettivo dev'essere la prestazione a partire dall'approccio". E su Gudmundsson: "Sta crescendo di condizione, ha bisogno di più minutaggio possibile". Vitoria Guimares-Fiorentina è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Obiettivo ottavi di finale per la Fiorentina, traguardo diretto alla portata prima della trasferta in Portogallo. A quota 12 punti in classifica, i viola affrontano il Vitoria Guimaraes (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) per staccare il pass verso la fase a eliminazione diretta senza passare dai playoff. Anche i portoghesi, secondi in classifica a +1 sulla Fiorentina, vedono gli ottavi di finale in uno scontro diretto d'alta classifica. Ne ha parlato alla vigilia Raffaele Palladino a Sky.



Quali sono le motivazioni della Fiorentina?

"Ce ne sono tante dentro questa partita. Ci teniamo a fare bene, vogliamo fare una grande prestazione per riscattare la sconfitta in campionato. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte in un ambiente caldo. Noi siamo pronti, la squadra è carica. Siamo motivati e cercheremo di fare una grande prestazione".



Sarà importante l'approccio domani…

"Sicuramente, è lo spirito che fa la differenza. Anche l’atteggiamento, la fame. Sappiamo che la Conference è diversa dal campionato: affronti squadre che si difendono basse e giocano in ripartenza. In particolare loro amano giocare a calcio e nel loro stadio non sarà facile. Per noi l’obiettivo dev’essere la prestazione a partire dall’approccio. Sono sicuro che i ragazzi faranno una grande prestazione".



Non ci saranno Cataldi e Sottil, si potrà ripetere l'esperimento Beltran-Gudmundsson? E come sta l'islandese?

"Albert non ha fatto il ritiro con noi e ha saltato la preparazione. Sicuramente ha bisogno di fare più minutaggio possibile e deve allenarsi. Stiamo cercando di fare allenamenti personalizzati per lui. Sta avendo un grande atteggiamento e cresce di condizione. Sappiamo che abbiamo tante partite e pochi giorni di allenamento, ma giocando tanto è importante avere il ritmo partita".

Palladino in conferenza stampa: "Bello riabbracciare Bove"

Ancora senza i propri tifosi, che devono smaltire la seconda delle due giornate di divieto di trasferta per i fatti di San Gallo, la Fiorentina ha dovuto affrontare un viaggio complicato. Il volo previsto alle 14.30 dall'aeroporto Vespucci di Firenze è stato cancellato per la nebbia, pertanto la squadra si è vista costretta a raggiungere l'aeroporto Galilei di Pisa accumulando oltre due ore di ritardo. Ecco perché la conferenza stampa di Palladino, inizialmente prevista alle 19.45 italiane, è slittata alle 22: "Il viaggio non è stato semplice, ma non siamo particolarmente stanchi. Voglio ringraziare il mio staff, che ha fatto un grande lavoro durante la mia assenza al Viola Park. Il gruppo è motivato: non sarà semplice ma vogliamo fare una grande partita. Domani in porta gioca Terracciano. Beltran a sinistra? È una soluzione che stiamo provando, lui può giocare dappertutto". Sull'avversaria e il post Bologna: "Il Vitoria è una buona squadra, li abbiamo studiati in questi giorni. Dovremo avere lo spirito giusto e riscattare la sconfitta di Bologna. Eravamo in difficoltà a centrocampo? Sicuramente l’assenza di Bove ci ha creato diversi problemi, sia a livello numerico che di duttilità. Stiamo cercando di trovare altre soluzioni per trovare nuovi automatismi. Ma non deve essere un’unica partita a farci vedere le cose in negativo. Domani servirà un’ottima prestazione contro una squadra forte. Giocare in questi stadi e in questi ambienti ci fa crescere come gruppo”. E su Bove: "Riabbracciarlo è stato molto bello, l'ho visto bene. Il suo sorriso ci dà tanta forza".