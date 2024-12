Il direttore sportivo della Roma ha parlato della notizia di mercato del momento: l’interessamento del club turco per la Joya. "Sul mercato vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni ma, come ha detto Ranieri, dobbiamo essere certi che chi arriva migliori la squadra. Conosciamo l’importanza di Dybala per noi, se arriva qualcosa l’ascolteremo, ma per il momento non ci sono stati contatti con altri club"

Prima della partita di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi ha parlato a Sportmediaset anche di calciomercato. In special modo della notizia del momento: l’interessamento del Galatasaray per Paulo Dybala. "Ho già detto – ha spiegato il dirigente giallorosso - che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni. Come ha detto Ranieri, però, non vogliamo fare qualcosa tanto per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che viene migliori la squadra. Per Paulo… questo è l'inizio del mercato, ci sono dei rumors, conosciamo la sua importanza per noi. Se arriva qualche offerta la ascolteremo, ma per il momento non ci sono stati contatti con altri club".