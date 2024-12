La Juventus ha bisogno di un attaccante, il Napoli di un difensore. E allora fra i due club è in corso un dialogo per un possibile scambio fra Raspadori e Danilo. La Juventus in attacco aspetta il ritorno di Milik dall’infortunio ma nel frattempo ha gli uomini contati in quel reparto e ha provato a capire col club di De Laurentiis se era possibile prendere Raspadori in prestito. Il Napoli non accetta prestiti e considera eventualmente una cessione a titolo definitivo (valutazione attorno ai 20 milioni). La chiave per arrivare all’attaccante della Nazionale potrebbe essere proprio il brasiliano Danilo che a Conte piace e potrebbe essere ancora più utile dopo l’infortunio di Buongiorno. Danilo fin qui dall’arrivo di Thiago Motta non ha trovato lo spazio che immaginava (solo 8 partite da titolare su 23 tra campionato e coppe), ma si è messo totalmente a disposizione, da vero leader.