C'è soddisfazione nelle parole di Claudio Ranieri al termine del match con la Sampdoria, vinto per 4-1 e che ha qualificato la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan: " Dovevamo rispondere al passo falso con il Como , ma i ragazzi hanno fatto una prestazione di grinta, di determinazione, i miei giocatori non è che hanno disimparato a giocare, ma bisogna metterci un senso di appartenenza e di determinazione che è quello che è mancato contro il Como". Segnali positivi da Dovbyk che ha realizzato una doppietta: "Non riesce ad avere continuità negli allenamenti per mille problemini, ha un fisico imponente, ha bisogno di allenarsi, certo i gol aiutano ad avere fiducia, ritorna autostima e questo è importante per lui e per la squadra". Su Paredes che era mancato a Como: "Da quando sono venuto qui ho sempre contato su Paredes e Hummels. Per me sono due pilastri e non voglio accampare scuse quando non ci sono. Anche perchè siamo mancati sotto l'aspetto motivazionale a Como e questo mi ha molto deluso. Baldanzi ? Bene. Si sta allenando veramente bene. Sicuramente fa parte delle rotazioni".

"Se non facciamo bene, difficile cercare dei top manager"

Quanto alle voci sul futuro, su chi sarà il prossimo allenatore della Roma: "Siamo concentrati su questo campionato perché se la Roma non si riprende e non fa bene non si può andare a rompere le scatole top manager - spiega ancora - Poi vedremo chi potremo portare a Roma, perché Roma non è una piazza per tutti". La ricetta per fare bene: "Bisogna pensare ad allenarsi e a lavorare perché solo così si risolvono le problematiche, ho dei ragazzi seri e che si allenano bene, dobbiamo insistere. Ci può stare che una grossa squadra sbagli l’inizio del campionato, ma poi il risultato lo si vede alla fine". Tanti gli aspetti positivi di questo nuovo periodo di Ranieri alla Roma: "La positività c’è in questa squadra ed è l’approccio che i ragazzi hanno avuto con me, mi stanno dando il massimo, la delusione è stato il secondo tempo con il Como, in altre sconfitte c’è stata determinazione e voglia, con il Como non mi aspettavo un atteggiamento del genere, credo sia un incidente di percorso e stiamo già pensando al Parma che ha un attacco forte". Infine su Dybala: "Puntare su Dybala? Io punto sempre su Dybala. Dybala è un giocatore importante che quando sta bene fa la differenze. La Roma con Dybala è una certa Roma, la Roma senza Dybala è un'altra. Le tre partite ancora non riesce a farle. Gli ho detto prima della partita: "Spero di non doverti fare entrare".