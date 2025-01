Addio al "Ragno Nero": è morto Fabio Cudicini

Si è spento, all'età di 89 anni, Fabio Cudicini, ex portiere di Milan e Roma negli Anni Sessanta e Settanta. Soprannominato il "Ragno Nero", con il club rossonero aveva vinto praticamente tutto dal 1967 al 1972 (anno in cui chiuse la carriera): Coppa dei Campioni, Intercontinentale, scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa Italia. Una bacheca a cui si aggiungono un'altra Coppa Italia e una Coppa delle Fiere conquistate con la Roma, dove aveva giocato, dopo gli esordi nell'Udinese, per 8 stagioni (dal 1958 al 1966). Il Milan l'ha ricordato con queste parole: "La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio".