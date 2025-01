Juve, giornata chiave per Antonio Silva

Sono attesi sviluppi, nelle prossime ore, per la trattativa che potrebbe portare alla Juventus Antonio Silva. Jorge Mendes parlerà con il Benfica per spingere il club portoghese a lasciar partire il difensore a condizioni favorevoli per i bianconeri. L'altro nome sulla lista resta Araujo, ma il Barça dopo la sospensiva su Dani Olmo non ha fretta di cedere

Potrebbero essere ore decisive per l'ingaggio di Antonio Silva da parte della Juventus. Nella giornata di giovedì è previsto un incontro tra l'agente del difensore, Jorge Mendes, e il Benfica. Proprio l'agente proverà a spingere e a cercare di convincere il club portoghese a lasciar partire il giocatore a condizioni favorevoli per la Juventus. Intanto Antonio Silva ha disputato per intero i 90' della sfida di Coppa di lega contro il Braga. Novità in tal senso sono attese.

Sempre per quanto concerne la ricerca dell difensore, restando Antonio Silva la priorità per la Juventus, i bianconeri hanno un altro nome sulla lista ed è quello di Araujo attualmente al Barcellona. I blaugrana hanno incassato la sospensiva per poter schierare Dani Olmo dunque, al momento, non hanno fretta di cedere qualcuno. Altri nomi, al momento, sono quelli di Hancko del Feyenoord e di Danso del Lens ma entrambi i club sembrerebbero poco intenzionati a valutare una cessione. Per l'attacco si prova a insistere sulla pista che porta a Kolo Muani.