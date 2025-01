Napoli, per Casadei pronta offerta al Chelsea

A centrocampo gli azzurri puntano sul centrocampista ex Inter, per sostituire Folorunsho. Nelle prossime 24-48 ore prevista offerta al Chelsea, per anticipare la concorrenza di Lazio e Torino

Il Napoli vuole Cesare Casadei per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina. Nelle prossime 24-48 ore è prevista un'offerta da parte del club del presidente De Laurentiis al giocatore e al Chelsea. Il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa in tempi brevi, anche per evitare la concorrenza di Lazio e Torino. La volontà di Casadei è quella di tornare in Italia. Antonio Conte e il suo staff - che lo conoscono dai tempi dell'Inter - sono pronti ad abbracciarlo.