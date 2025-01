Radja Nainggolan è tornato in campo (dopo quasi un anno) e lo ha fatto in grande stile. Dopo essere rimasto svincolato la scorsa estate post ultima avventura in Indonesia, a gennaio ha firmato col Lokeren-Temse, squadra del campionato di serie B belga. Alla sua prima partita (terminata 1-1), ha firmato il gol del pareggio segnando… direttamente da calcio d'angolo

