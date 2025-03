Kings League Italy, la finale a Torino a maggio

Continua a riscontrare grande successo la Kings League e a tal proposito arriva l'annuncio di un evento globale senza precedenti che riunirà Kings League Lottomatica.sport Italy, Kings League Spain, Kings League Openbank Americas, Kings League Brazil e Kings League France nella Global Playoff Week dal 9 al 12 maggio , una settimana in cui si disputeranno contemporaneamente e per la prima volta i playoff di tutti i campionati. Un’altra grande novità riguarda proprio la Kings League Lottomatica.sport Italy: la finale della competizione italiana, iniziata lo scorso 3 febbraio, si terrà a Torino . Una città in cui Kings League si sente già a casa, dopo il successo della finalissima della Kings World Cup Nations disputata all’Allianz Stadium lo scorso 12 gennaio. La sede sarà quella della suggestiva Inalpi Arena e l’appuntamento è per il prossimo 22 maggio, i biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 31 marzo.

Marchisio: "Emozione speciale una finale a Torino"

Claudio Marchisio, Head of Competition di Kings League Lottomatica.sport Italy, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: "Per me è un’emozione speciale annunciare che la finale della Kings League Lottomatica.sport Italy sarà a Torino, la mia città. Dopo il grande successo della Kings World Cup Nations all’Allianz Stadium, tornare qui per la prima storica finale della competizione italiana di Kings League rappresenta qualcosa di unico - ha spiegato - Voglio ringraziare le istituzioni locali, la Regione Piemonte e il Presidente Alberto Cirio, il Comune di Torino e il Sindaco Stefano Lo Russo, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la programmazione di questo evento che saprà unire il calcio e l’entertainment. Torino ha già dimostrato di essere una città perfetta per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e quello della Inalpi Arena sarà il palcoscenico ideale per celebrare un momento indimenticabile per la Kings League in Italia".