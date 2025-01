Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

Il Milan ha l’accordo con Santiago Gimenez. La società rossonera, come raccontato nelle scorse ore, stava insistendo tramite il suo agente Rafaela Pimenta ed è riuscita a strappare il sì del giocatore. Il Feyenoord non vorrebbe cederlo perché lo ritiene importante e insostituibile a gennaio. In questa stagione in tutte le competizioni l’attaccante messicano ha realizzato 15 gol e 3 assist in 18 partite. Il Milan spera che il giocatore e l’agente spingano sul Feyenoord per chiedere di lasciarlo partire