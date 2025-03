Le parole in conferenza stampa di Casadei e Ruggeri, alla prima convocazione in azzurro: "È motivo di grande soddisfazione - ha detto il centrocampista granata -. In Inghilterra sono migliorato, il Torino è quello che cercavo". "Spalletti ha realizzato un mio sogno - ha aggiunto l'atalantino -. Qui per dare il massimo, Inter la più forte del campionato"

Sono le due novità di Spalletti in vista del doppio impegno contro la Germania, valido per i quarti di finale di Nations league. Da una parte Cesare Casadei, rientrato in Italia a gennaio dopo l'esperienza all'estero, e dall'altra Matteo Ruggeri, ormai al terzo anno da protagonista con l'Atalanta. Entrambi sono intervenuti in conferenza stampa, dopo la prima convocazione in Nazionale. "Sta arrivando tutto molto in fretta, io cerco solo di restare concentrato sul presente e lavorare giorno per giorno - ha detto il centrocampista del Torino -. È sempre un piacere ricevere complimenti dal Ct ed essere convocato è motivo di orgoglio. Questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto, ne sono uscito più forte come persona e come calciatore, ma non è una cosa uguale per tutti. Ognuno deve fare il suo percorso. Da un punto di vista tecnico una delle differenze principali tra il calcio inglese e quello italiano è l'intensità. Il Torino? Era quello che cercavo, una squadra dove potessi giocare il più possibile e ritrovare la continuità che mi mancava. Mister Vanoli mi sta dando tanto in questi primi mesi, migliorandomi molto a livello tecnico e tattico". E sul ruolo ha aggiunto: "Mi reputo un centrocampista che dà quantità e a cui piace inserirsi, magari trovare il gol. A parte questo, io cerco sempre di mettermi a completa disposizione dell'allenatore".