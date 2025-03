Neymar è tornato (e ora fa quello che vuole)

La seconda, forse terza vita, dell'ex nuovo Pelé, tornato nel suo Santos per ritrovare la gioia che nemmeno i soldi arabi hanno saputo dargli. Tra gol dalla bandierina, rigori che fermano il tempo e l'invenzione di nuove finte, sembra riuscirgli tutto e tutto gli è concesso. L'unico "no" l'ha incassato da un giocatore della Kings League che avrebbe voluto come partner d'attacco