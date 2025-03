E' stato svelato il nome del primo calciatore professionista in attività a giocare in Kings League. Si tratta del terzino del Maiorca che debutterà domenica 23 marzo nella lega spagnola. Vestirà la maglia del Kunisports, club presieduto da Aguero, nel match contro i Porcinos FC in programma a Barcellona

