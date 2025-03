Il nome del giocatore interessato non è stato reso noto

La tubercolosi è una malattia infettiva che solitamente colpisce i polmoni e può essere trasmessa attraverso l'aria. Secondo Pascal Wielders, pneumologo del club, il rischio di infezione per l'ambiente circostante il giocatore è limitato. "In linea di principio, non c'è alcun rischio di infezione all'aria aperta", ha affermato. Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto. Il Psv ha sottolineato nel comunicato di supportare pienamente il giocatore nel suo percorso di recupero.