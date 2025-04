La stella 17enne del Barcellona sarà presidente della Capital CF e, in occasione della Kings World Cup Clubs che si disputerà in Francia quest'estate, avrà l'occasione di tirare il famoso rigore presidenziale. Inoltre, Yamal potrebbe anche scendere in campo giocando come wild card

Lamine Yamal arriva in Kings League. Il talento del Barcellona ha infatti annunciato nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo, la sua nuova squadra, La Capital CF, con cui parteciperà alla Kings World Cup Clubs 2025, che si svolgerà a Parigi dal 1° al 14 giugno. Il nome della squadra fa riferimento alle origini dello spagnolo, che ha anche confermato la partecipazione alla Kings League Spain. Yamal, dunque, sarà un altro giocatore professionista protagonista nella competizione creata da Piqué e avrà l'occasione, in qualità di presidente, di tirare il famoso rigore presidenziale. Ma non è tutto: il 17enne potrebbe infatti anche scendere in campo nel corso di qualche partita come wild card.