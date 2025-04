Morientes, embolia polmonare per l'ex Real Madrid

Grande paura per Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid e della Nazionale spagnola che ha raccontato, alla trasmissione "Tempo de Juego" di essere stato ricoverato per diversi giorni in ospedale a causa di un'embolia polmonare: "Sono stato ricoverato diversi giorni in ospedale per un'embolia polmonare dovuta ai numerosi viaggi in aereo. Mi sono sentito male dopo aver preso tanti voli. In uno di questi, ho iniziato ad avere male al petto, un dolore lancinante sotto lo sterno. Pensavo fosse qualcosa di gastrico e non volevo andare in ospedale. Ma quella notte ho sentito qualcosa e sono andato subito dal medico. Hanno iniziato a esaminarmi il cuore e non hanno visto nulla finché non hanno trovato un versamento nella pleura. Un coagulo che si è formato nel mio ginocchio a causa dell'eccesso di pressurizzazione sull'aereo quando era ancora fermo in pista. Il mio sangue ha iniziato ad addensarsi nell'aria ed è risalito ai polmoni. Ho passato cinque giorni in ospedale, rischiando di morire."