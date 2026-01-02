E' soddisfatto Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Cagliari, non semplice da ottenere. Successo arrivato grazie al gol di Leao 'centravanti': " Leao quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco, quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta, intanto ha le qualità per fare bene il centravanti - dice - Oggi non stava benissimo, ma comunque ha fatto 6 gol pur avendo perso un po' di partite". Nello specifico di un primo tempo giocato con qualche sbavatura di troppo: "Nel primo tempo abbiamo subito subito tre tiri, lo abbiamo passato in maniera indenne ma in quei momenti bisogna essere ordinati, nel seconso tempo siamo cresciuti , abbiamo segnato ma dovevamo fare il raddoppio perché abbiamo avuto diverse occasioni".

"Scudetto? Troppo presto, continuiamo a lavorare"

Una vittoria della maturità che può davvero permettere al Milan di considerare l'obiettivo Scudetto in maniera un po' più concreta: "Scudetto? No, è troppo presto, vincere era importante così come non subire gol perché venivamo da tante gare dove avevamo subito gol - spiega ancora - Potevamo fare meglio, ma bisogna continuare a lavorare, recuperiamo i giocatori, ma soprattutto lo spirito di questa squadra è buono e la squadra gioca da squadra indipendentemente dalle assenze". Un Milan che sta tornando a difendere con grande solidità: "Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice, stasera anche Tomori è migliorato fisicamente, tutti stanno migliorando singolarmente, si difende meglio, le letture sono migliori, oggi De Winter ha tolto due o tre palle di testa importanti". Calendiario pieno ma forse un po' meno pieno delle altre pretendenti: "Non so quante gare abbiamo meno di altre squadre, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo, bisogna cercare di vincere le partite e fare bene, ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima, mancano ancora tanti punti, bisogna solo continuare a lavorare".