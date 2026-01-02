Cagliari-Milan, Allegri: "Leao da centravanti non si addormenta. Scudetto? Troppo presto"milan
L'allenatore del Milan commenta il prezioso successo di Cagliari che rilancia i rossoneri momentaneamente in vetta alla classifica: "Era importante vincere così come non subire gol, nel primo tempo abbiamo subito un po', poi abbiamo segnato ma dovevamo chiuderla". Sulla candidatura per lo Scudetto: "Troppo presto, dobbiamo solo continuare a lavorare, servono ancora tanti punti"
E' soddisfatto Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Cagliari, non semplice da ottenere. Successo arrivato grazie al gol di Leao 'centravanti': "Leao quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco, quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta, intanto ha le qualità per fare bene il centravanti - dice - Oggi non stava benissimo, ma comunque ha fatto 6 gol pur avendo perso un po' di partite". Nello specifico di un primo tempo giocato con qualche sbavatura di troppo: "Nel primo tempo abbiamo subito subito tre tiri, lo abbiamo passato in maniera indenne ma in quei momenti bisogna essere ordinati, nel seconso tempo siamo cresciuti, abbiamo segnato ma dovevamo fare il raddoppio perché abbiamo avuto diverse occasioni".
"Scudetto? Troppo presto, continuiamo a lavorare"
Una vittoria della maturità che può davvero permettere al Milan di considerare l'obiettivo Scudetto in maniera un po' più concreta: "Scudetto? No, è troppo presto, vincere era importante così come non subire gol perché venivamo da tante gare dove avevamo subito gol - spiega ancora - Potevamo fare meglio, ma bisogna continuare a lavorare, recuperiamo i giocatori, ma soprattutto lo spirito di questa squadra è buono e la squadra gioca da squadra indipendentemente dalle assenze". Un Milan che sta tornando a difendere con grande solidità: "Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice, stasera anche Tomori è migliorato fisicamente, tutti stanno migliorando singolarmente, si difende meglio, le letture sono migliori, oggi De Winter ha tolto due o tre palle di testa importanti". Calendiario pieno ma forse un po' meno pieno delle altre pretendenti: "Non so quante gare abbiamo meno di altre squadre, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo, bisogna cercare di vincere le partite e fare bene, ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima, mancano ancora tanti punti, bisogna solo continuare a lavorare".