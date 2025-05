In scena a Madrid il XXXII Congresso sul tema 'New Frontiers'. Cresce il numero di partite, aumenta la velocità del gioco e servono nuove strategie di prevenzione e cura per gli atleti. Numero record di relatori e di partecipanti per fare il punto sulle più recenti strategie per il contrasto alle lesioni muscolari e per rispondere al numero in crescita di rottura del legamento crociato. Centinaia di voci dagli Stati Uniti, una delle sedi dei prossimi Campionati del mondo di calcio