La stella del Barcellona rivela di essere stato a un passo dall'indossare la maglia della Nazionale italiana: "Jorginho mi chiamava sempre, sarei dovuto andare agli Europei del 2020 che poi l'Italia vinse". Una possibilità valutata dalla Federazione italiana in virtù del doppio passaporto di Raphinha. "Poi per fortuna il mio passaporto italiano non è arrivato in tempo", commenta lui

Riuscite a immaginare l’attacco dell’Italia che ha vinto Euro 2020 con in più… Raphinha? Sembra impossibile da credere, ma a svelare che sarebbe stato possibile è proprio il fenomeno brasiliano del Barcellona, parlando in un’intervista al podcast "Isa Visita". “Ero vicino ad accettare la convocazione in Nazionale italiana”, le sue parole. “Avrei dovuto andare agli Europei vinti nel 2020. Ero praticamente pronto. Per fortuna, visto che il passaporto non è arrivato". E ancora: “Mi chiamavano quelli della nazionale italiana. Jorginho mi chiamava sempre. Lo staff italiano aveva questo progetto fantastico per me, qualcosa che mi aveva davvero colpito. Ma allo stesso tempo, in fondo, avevo ancora quell'1% di speranza di poter indossare la maglia del Brasile. E per fortuna, il mio passaporto italiano non è arrivato in tempo".