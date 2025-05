Non è ancora finita la stagione in Europa, annata dai tanti protagonisti di tutte le età. Lo confermano i migliori marcatori dei top 5 campionati che, considerando anche le altre competizioni, hanno fatto sfracelli. Si va dai 17 anni del clamoroso Lamine Yamal ai 36 di Robert Lewandowski, compagno al Barcellona e autore di 40 gol. Giovani, affermati e veterani: ce n'è per tutti i gusti tra i bomber di ogni generazione (dati Transfermarkt)

LA CLASSIFICA DELLA SCARPA D'ORO 24/25