Torneo Davide Astori, inaugurata la 3^edizione

È ufficialmente iniziata la terza edizione del Torneo Davide Astori, una manifestazione sportiva che unisce competizione e memoria nel nome dell’indimenticato capitano della Fiorentina. La cerimonia inaugurale si è svolta presso lo Stadio Vincenzo Lapenta, uno dei due impianti — insieme allo Stadio di San Marcellino — che ospiteranno le gare del torneo. La competizione prevede quattro gironi maschili e un girone unico femminile, con formazioni provenienti da tutta la Toscana e oltre. Le partite si svolgeranno nei due storici impianti sportivi fiorentini di Lapenta e San Marcellino, punti di riferimento per il calcio giovanile locale. Durante la cerimonia inaugurale sono stati consegnati diversi riconoscimenti a figure di spicco del panorama sportivo e giornalistico: tra questi ci sono i giornalisti di Sky Sport Alessandro Bonan e Vanessa Leonardi. Tra gli altri riconoscimenti, premio speciale per Alessandro Bugli, giovane calciatore del Sales, che ha scelto di sbagliare volontariamente un rigore assegnato erroneamente, in un gesto esemplare di fair play e sportività.