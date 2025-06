Due amici, una terrazza panoramica, il lungomare di Olbia. Due passioni in comune, il calcio e la musica. Un sogno da bambini che, per vie diverse, hanno realizzato entrambi: San Siro. Gli ingredienti di una chiacchierata che ha visto protagonisti Billy Costacurta, 5 Champions League in bacheca e oggi volto della squadra di Sky Sport, e Salmo, rapper (e molto altro) con 13 album all’attivo e un nuovo tour mondiale alle porte