E' morto Bernard Lacombe, ex stella della Francia

Morto a 72 anni in Francia Bernard Lacombe, l'ex centravanti della nazionale famoso, tra le altre cose, per aver realizzato, dopo soli 30 secondi, il gol contro l'Italia nella partita di esordio ai mondiali di Argentina 1978. È stato allenatore del Lione dal 1996 al 2000, e consigliere del club fino al 2019; proprio la società francese ne ha comunicato la scomparsa: "Addio Bernard, eri la nostra leggenda, il più grande di tutti"

Lutto per il calcio francese: è morto a 72 anni l'ex attaccante Bernard Lacombe. Ad annunciarlo sono state Lione e Bordeaux, le delle due squadre con cui il giocatore aveva segnato il maggior numero di reti in Ligue 1. Lacombe ha avuto uno score importante anche con la maglia della Nazionale segnando 12 gol in 38 presenze. Famoso il gol contro l'Italia dopo 30 secondi nella partita d'esordio del Mondiale del 1978 in Argentina. E' stato campione d’Europa nel 1984. Terminata la carriera da giocatore, ha lavorato allo staff del Lione come dirigente e allenatore (1996‑2000), contribuendo alla rinascita del club e a sette qualificazioni consecutive per la Champions League.