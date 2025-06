I 70 anni di Le Roi Michel Platini tra eleganza, classe e un grande dolore

La fantasia al potere. L’armonia in scarpini e calzoncini. Giocava a calcio come un pittore pennella su tela. Non a caso, Michel Platini è stato soprannominato 'Le Roi' e Gianni Agnelli se ne innamorò. Il 21 giugno 2025, Platini compie 70 anni e per l'occasione Lucio Rizzica ripercorre la sua storia su Sky Sport Insider