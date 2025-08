Era stato colpito da un ictus lo scorso maggio in Italia. Frank Mill, non ce l'ha fatta ed è morto oggi nella sua città natale. Campione del mondo con la Germania Ovest e bronzo olimpico a Seoul 1988

Bomber formidabile in Bundesliga con il sogno di un Mondiale vinto. Frank Mill è morto a 67 anni a Essen, sua città natale. Secondo quanto si è appreso non si era mai ripreso dall’ictus che lo aveva colpito lo scorso maggio. In carriera ha vinto il bronzo olimpico nel 1988 e la Coppa del Mondo con la Germania Ovest nel 1990. La notizia è stata comunicata dal suo ex club Rot-Weiss Essen.

La sua carriera sportiva

123 gol in 387 partite in Bundesliga e 17 presenze con la Germania Ovest, Mill iniziò la sua carriera nel 1981 a Essen, la sua città natale, nel Rot-Weiss. Ha poi trascorso cinque anni al Borussia Mönchengladbach (1981-1986). Successivamente ha fatto parte del Borussia Dortmund fino al 1994 per poi concludere la carriera con le sue ultime due stagioni al Fortuna Düsseldorf. Vinse poi la Coppa di Germania con il Dortmund nel 1989.

A fine carriera, fondò una scuola calcio per aiutare a coronare il sogno a bambini e giovani, favorendone l’integrazione.

Il membro del cda dell’Essen, Alexander Rang, ha voluto ricordare Mill così: "Frank non è stato solo uno dei più grandi calciatori che il Rot-Weiss Essen abbia mai prodotto, ma era anche una brava persona: pragmatico, autentico e pieno di energia positiva".