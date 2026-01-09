Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, si cerca un esterno offensivo: valutati Maldini, Gudmundsson e Carrasco

Calciomercato

La Juventus sta cercando un calciatore offensivo che possa arrivare in prestito. Il nome di Chiesa va tenuto, ma al momento il Liverpool non è intenzionato ad aprire a questa formula. Ci sono altri tre nomi in lista, ma al momento sono solo idee: Gudmundsson, Carrasco e Maldini

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI LIVE

In queste ore la priorità della Juventus è quella di un calciatore che possa dare ricambio a Yildiz, con le stesse caratteristiche del turco, e che possa arrivare in prestito. I bianconeri, dunque, stanno monitorando i giocatori che potrebbero arrivare con questa formula. Per questo motivo il discorso relativo a Chiesa va tenuto, ma solo qualora il Liverpool aprisse al prestito e al momento i Reds non sono intenzionati a farlo. 

Gli altri nomi in lista

C'è qualche altro nome in lista, ma al momento sono solo idee, calciatori che la Juventus sta valutando. Uno è Gudmundsson, che il ds Ottolini ha già avuto al Genoa, ma la Fiorentina ha fatto sapere che non è in uscita. L'altro è Carrasco, che gioca in Arabia Saudita nell'Al-Shabab ma ha un ingaggio molto pesante. Poi c'è Daniel Maldini. Il classe 2001 non sta trovando molto spazio nell'Atalanta ma è uno dei calciatori più richiesti sul mercato: lo vuole la Lazio, la Juventus ci sta pensando (con Spalletti che lo ha convocato e fatto esordire in Nazionale e Modesto che lo ha già avuto al Monza) e piace anche al Napoli.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende

Calciomercato

L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è...

Bove, ipotesi Watford: prima risolverà con la Roma

Calciomercato

Il giocatore risolverà nel weekend il suo contratto con la Roma. Per il suo futuro valuta le...

Brescianini: "Alla Fiorentina è difficile dire no"

Calciomercato

Primo giorno da giocatore della Fiorentina per Marco Brescianini, tra visite mediche, incontro...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Roma, si attende l'ok definitivo di Raspadori

Calciomercato

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma: accordo con l'Atletico e con gli agenti del giocatore....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE