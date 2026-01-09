In queste ore la priorità della Juventus è quella di un calciatore che possa dare ricambio a Yildiz, con le stesse caratteristiche del turco, e che possa arrivare in prestito . I bianconeri, dunque, stanno monitorando i giocatori che potrebbero arrivare con questa formula. Per questo motivo il discorso relativo a Chiesa va tenuto, ma solo qualora il Liverpool aprisse al prestito e al momento i Reds non sono intenzionati a farlo.

Gli altri nomi in lista

C'è qualche altro nome in lista, ma al momento sono solo idee, calciatori che la Juventus sta valutando. Uno è Gudmundsson, che il ds Ottolini ha già avuto al Genoa, ma la Fiorentina ha fatto sapere che non è in uscita. L'altro è Carrasco, che gioca in Arabia Saudita nell'Al-Shabab ma ha un ingaggio molto pesante. Poi c'è Daniel Maldini. Il classe 2001 non sta trovando molto spazio nell'Atalanta ma è uno dei calciatori più richiesti sul mercato: lo vuole la Lazio, la Juventus ci sta pensando (con Spalletti che lo ha convocato e fatto esordire in Nazionale e Modesto che lo ha già avuto al Monza) e piace anche al Napoli.