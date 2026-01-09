Il Napoli è molto interessata a Evan Ferguson: nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti qualora la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton. Un nome che piace per giugno è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton
Passi avanti del Napoli per Evan Ferguson. Anche nella giornata di venerdì ci sono stati contatti: la squadra di Conte è molto interessata all'attaccante irlandese qualora la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton.
Si guarda a Joao Gomes per l'estate
Il Napoli, però, guarda anche al futuro. Un nome che interessa per la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Joao Gomes, centrocampista centrale brasiliano di proprietà del Wolverhampton. La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni, con gli azzurri che vogliono anticipare la concorrenza. Il 24enne di Rio de Janeiro ha giocato 23 partite fin qui in stagione ed è nel giro della Seleçao, con la quale è sceso in campo in 10 occasioni.