L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. Nella giornata di sabato gli agenti raggiungeranno a Madrid il calciatore che deciderà il suo futuro insieme alla sua famiglia, la Roma attende una risposta entro le prossime ore

La Roma attende entro la giornata di sabato la decisione di Giacomo Raspadori. L'ex calciatore del Napoli venerdì è rientrato a Madrid con i suoi compagni dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. L'attaccante è rimasto in panchina nel derby e, dopo le scelte di Simeone, ha capito che con i Colchoneros il suo spazio è ormai ridotto. Per questo motivo ha aperto alla partenza: sabato Raspadori verrà raggiunto dai suoi agenti e deciderà insieme alla sua famiglia che strada prendere nell'immediato futuro, i giallorossi attendono una risposta.