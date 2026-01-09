Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende una risposta nelle prossime ore

Calciomercato

L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. Nella giornata di sabato gli agenti raggiungeranno a Madrid il calciatore che deciderà il suo futuro insieme alla sua famiglia, la Roma attende una risposta entro le prossime ore

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI LIVE

La Roma attende entro la giornata di sabato la decisione di Giacomo Raspadori. L'ex calciatore del Napoli venerdì è rientrato a Madrid con i suoi compagni dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. L'attaccante è rimasto in panchina nel derby e, dopo le scelte di Simeone, ha capito che con i Colchoneros il suo spazio è ormai ridotto. Per questo motivo ha aperto alla partenza: sabato Raspadori verrà raggiunto dai suoi agenti e deciderà insieme alla sua famiglia che strada prendere nell'immediato futuro, i giallorossi attendono una risposta.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Bove, ipotesi Watford: prima risolverà con la Roma

Calciomercato

Il giocatore risolverà nel weekend il suo contratto con la Roma. Per il suo futuro valuta le...

Brescianini: "Alla Fiorentina è difficile dire no"

Calciomercato

Primo giorno da giocatore della Fiorentina per Marco Brescianini, tra visite mediche, incontro...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Roma, si attende l'ok definitivo di Raspadori

Calciomercato

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma: accordo con l'Atletico e con gli agenti del giocatore....

Lazio, ufficiale l'acquisto di Ratkov

Calciomercato

Ufficiale il primo acquisto della Lazio nel mercato invernale 2026: dal Salisburgo arriva Petar...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE