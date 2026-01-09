I giallorossi, in attesa di una risposta di Raspadori, sono andati avanti in maniera molto decisa per Robinio Vaz: nuovi contatti con il Marsiglia per cercare di arrivare all'ok definitivo. In stand by la situazione Zirkzee con il Manchester United che ha bloccato il mercato in attesa del nuovo allenatore. Presentata la prima offerta per Dragusin: prestito con diritto di riscatto, il Tottenham non è convinto su questa formula
La Roma è molto attiva sul calciomercato. I giallorossi attendono una risposta da Raspadori, ma nel mentre stanno andando avanti in maniera molto concreta per Robinio Vaz. Nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti con il Marsiglia, e sono previsti anche sabato, per cercare di arrivare al traguardo e avere l'ok definitivo anche del calciatore. Il talento classe 2007 piace anche in Premier League e in Bundesliga.
Raspadori apre alla cessione: la Roma attende
In stand by il futuro di Zirkzee
Continua a essere in stand by, invece, il futuro di Zirkzee. Il Manchester United al momento ha bloccato tutto, sia in entrata che in uscita, in attesa di decidere il nuovo allenatore e stabilire le strategie di mercato con quest'ultimo. L'attaccante olandese, dunque, si allontana da un approdo veloce nella capitale.
Prima offerta per Dragusin
Per quanto riguarda la difesa, la Roma ha presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs non sembrano particolarmente convinti di accettare questa formula, ma il calciatore sta spingendo per tornare in Italia.