Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, trattativa nel vivo per Robinio Vaz. Prima offerta per Dragusin

Calciomercato

I giallorossi, in attesa di una risposta di Raspadori, sono andati avanti in maniera molto decisa per Robinio Vaz: nuovi contatti con il Marsiglia per cercare di arrivare all'ok definitivo. In stand by la situazione Zirkzee con il Manchester United che ha bloccato il mercato in attesa del nuovo allenatore. Presentata la prima offerta per Dragusin: prestito con diritto di riscatto, il Tottenham non è convinto su questa formula

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI LIVE

La Roma è molto attiva sul calciomercato. I giallorossi attendono una risposta da Raspadori, ma nel mentre stanno andando avanti in maniera molto concreta per Robinio Vaz. Nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti con il Marsiglia, e sono previsti anche sabato, per cercare di arrivare al traguardo e avere l'ok definitivo anche del calciatore. Il talento classe 2007 piace anche in Premier League e in Bundesliga.

Leggi anche

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende

In stand by il futuro di Zirkzee

Continua a essere in stand by, invece, il futuro di Zirkzee. Il Manchester United al momento ha bloccato tutto, sia in entrata che in uscita, in attesa di decidere il nuovo allenatore e stabilire le strategie di mercato con quest'ultimo. L'attaccante olandese, dunque, si allontana da un approdo veloce nella capitale.

Prima offerta per Dragusin

Per quanto riguarda la difesa, la Roma ha presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs non sembrano particolarmente convinti di accettare questa formula, ma il calciatore sta spingendo per tornare in Italia. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende

Calciomercato

L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è...

Bove, ipotesi Watford: prima risolverà con la Roma

Calciomercato

Il giocatore risolverà nel weekend il suo contratto con la Roma. Per il suo futuro valuta le...

Brescianini: "Alla Fiorentina è difficile dire no"

Calciomercato

Primo giorno da giocatore della Fiorentina per Marco Brescianini, tra visite mediche, incontro...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Roma, si attende l'ok definitivo di Raspadori

Calciomercato

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma: accordo con l'Atletico e con gli agenti del giocatore....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE