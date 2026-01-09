I giallorossi, in attesa di una risposta di Raspadori, sono andati avanti in maniera molto decisa per Robinio Vaz: nuovi contatti con il Marsiglia per cercare di arrivare all'ok definitivo. In stand by la situazione Zirkzee con il Manchester United che ha bloccato il mercato in attesa del nuovo allenatore. Presentata la prima offerta per Dragusin: prestito con diritto di riscatto, il Tottenham non è convinto su questa formula

La Roma è molto attiva sul calciomercato. I giallorossi attendono una risposta da Raspadori, ma nel mentre stanno andando avanti in maniera molto concreta per Robinio Vaz. Nella giornata di venerdì ci sono stati nuovi contatti con il Marsiglia, e sono previsti anche sabato, per cercare di arrivare al traguardo e avere l'ok definitivo anche del calciatore. Il talento classe 2007 piace anche in Premier League e in Bundesliga.