Il giocatore risolverà nel weekend il suo contratto con la Roma. Per il suo futuro valuta le opportunità dall'estero (in Italia non può giocare, a causa del defibrillatore sottocutaneo) e tra i club interessati c'è il Watford
Edoardo Bove è pronto a ripartire. Come anticipato da Sky nei giorni scorsi, il giocatore sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma che dovrebbe essere ufficializzata entro il fine settimana. A quel punto il 23enne sarà libero di firmare con una nuova squadra, all'estero, e ricominciare a giocare dopo oltre un anno dallo stop. Nelle ultime ore tra i diversi club interessati è emerso il nome del Watford, nella cui dirigenza c'è Valon Behrami - ex degli stessi Hornets e come Bove della Fiorentina, oltre che ex di Lazio, Genoa, Verona, Napoli e Udinese in Serie A (e Brescia in B prima del ritiro) - che ha parlato nei giorni scorsi del possibile ingaggio del centrocampista ("Edoardo è un giocatore fantastico, potrebbe giocare in qualsiasi squadra della Premier League. È di prima categoria e per noi potrebbe essere un sogno averlo"). Il giocatore romano sta riflettendo in queste ore sull'opportunità, il suo futuro potrebbe essere dunque nella Championship inglese.
Cosa era successo: il malore in Fiorentina-Inter
Bove è fermo dal 1° dicembre 2024, quando intorno al quarto d'ora del primo tempo nel match tra Fiorentina e Inter, accusò un malore in campo. Il giocatore fu subito trasportato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, dove i primi esami avevano fortunatamente escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Gli fu poi impiantato un defibrillatore sottocutaneo e ora, dopo mesi di esami e accertamenti, sembra pronto a tornare in campo anche se lontano dall'Italia.
Approfondimento
Dybala e Bove sensibilizzano sul Primo Soccorso
Perché Bove può giocare all'estero e non in Serie A
In Italia non è possibile fare sport professionistico con un defibrillatore sottocutaneo (ICD), perché le normative nazionali impediscono di rilasciare l'idoneità sportiva agonistica a causa dei rischi legati a colpi accidentali, cadute o urti sul dispositivo, sebbene a livello medico l'attività sia spesso considerata sicura se monitorata e con dispositivi adeguati, diversamente da altri paesi come l'Inghilterra, dove atleti come Bove possono giocare (vedi ad esempio l’ex interista Eriksen che, dopo l’arresto cardiaco durante Euro 2020 lascò l’Italia per giocare tre anni e mezzo fra Bentford e Man United).
La carriera di Bove
Classe 2002, il centrocampista è nato e cresciuto con la maglia della Roma, sin da quando Bruno Conti scovò il suo talento in una scuola calcio della capitale, la Boreale Don Orione, e lo portò nel settore giovanile giallorosso. Da lì passo dopo passo, fino a quello più grande e atteso, l'esordio in Serie A. Arriva a maggio 2021, con Fonseca in panchina, ma lo step vero si concretizza con Mourinho alla guida. Un processo sempre graduale, che lo vede in campo 13 volte (Conference League compresa) e dove sigla il suo primo gol in A, poi l'anno successivo sale a quota 33 presenze e nel mentre la soddisfazione di trascinare la sua Roma, con una sua rete, in finale di Europa League. Nei giallorossi sembra essersi ormai ritagliato il suo spazio, come testimoniano le 45 partite disputate nella terza annata in prima squadra, ma l'avventura finisce in estate (con un bilancio finale nella capitale di 92 gare e 4 gol). Diventa uno dei sacrificabili e si trasferisce così alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Inizia benissimo, accumulando 15 presenze nei primi tre mesi, poi il malore che interrompe tutto. Ora è il momento di scrivere una nuova pagina.