Il giocatore risolverà nel weekend il suo contratto con la Roma. Per il suo futuro valuta le opportunità dall'estero (in Italia non può giocare, a causa del defibrillatore sottocutaneo) e tra i club interessati c'è il Watford

Edoardo Bove è pronto a ripartire. Come anticipato da Sky nei giorni scorsi, il giocatore sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma che dovrebbe essere ufficializzata entro il fine settimana. A quel punto il 23enne sarà libero di firmare con una nuova squadra, all'estero, e ricominciare a giocare dopo oltre un anno dallo stop. Nelle ultime ore tra i diversi club interessati è emerso il nome del Watford, nella cui dirigenza c'è Valon Behrami - ex degli stessi Hornets e come Bove della Fiorentina, oltre che ex di Lazio, Genoa, Verona, Napoli e Udinese in Serie A (e Brescia in B prima del ritiro) - che ha parlato nei giorni scorsi del possibile ingaggio del centrocampista ("Edoardo è un giocatore fantastico, potrebbe giocare in qualsiasi squadra della Premier League. È di prima categoria e per noi potrebbe essere un sogno averlo"). Il giocatore romano sta riflettendo in queste ore sull'opportunità, il suo futuro potrebbe essere dunque nella Championship inglese.

Cosa era successo: il malore in Fiorentina-Inter Bove è fermo dal 1° dicembre 2024, quando intorno al quarto d'ora del primo tempo nel match tra Fiorentina e Inter, accusò un malore in campo. Il giocatore fu subito trasportato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, dove i primi esami avevano fortunatamente escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Gli fu poi impiantato un defibrillatore sottocutaneo e ora, dopo mesi di esami e accertamenti, sembra pronto a tornare in campo anche se lontano dall'Italia. Approfondimento Dybala e Bove sensibilizzano sul Primo Soccorso

Perché Bove può giocare all'estero e non in Serie A In Italia non è possibile fare sport professionistico con un defibrillatore sottocutaneo (ICD), perché le normative nazionali impediscono di rilasciare l'idoneità sportiva agonistica a causa dei rischi legati a colpi accidentali, cadute o urti sul dispositivo, sebbene a livello medico l'attività sia spesso considerata sicura se monitorata e con dispositivi adeguati, diversamente da altri paesi come l'Inghilterra, dove atleti come Bove possono giocare (vedi ad esempio l’ex interista Eriksen che, dopo l’arresto cardiaco durante Euro 2020 lascò l’Italia per giocare tre anni e mezzo fra Bentford e Man United).