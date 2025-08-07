Il Club Italia ha creato un nuovo progetto verso gli Under 14 con l'obiettivo di riconoscere e monitorare le caratteristiche dei giovanissimi. A guidare il percorso tecnico sarà Maurizio Viscidi, con la supervisione di Luigi Milani

Nasce un nuovo progetto dedicato alla categoria Under 14 che ha come obiettivo quello di coinvolgere l'intero sistema nazionale, costruendo un processo di scouting sempre più strutturato. Lo scopo principale è quello di osservare da vicino un numero sempre più elevato di calciatori, anticipando così la loro preparazione di circa un anno e mezzo. Attraverso i raduni, che si svolgeranno in 11 centri federali distribuiti in tutto il territorio nazionale, si avrà l'occasione di poter monitorare un numero molto più ampio di ragazzi. A capo del nuovo progetto Under 14 ci sarà il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi, sotto la supervisione di Luigi Milani. Inoltre, il Club Italia metterà a disposizione per ciascun raduno uno staff dedicato, con allenatori, preparatori, medici e fisioterapisti, oltre all'area scouting guidata dal responsabile junior Alessandro Musicco.