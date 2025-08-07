Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia, nasce il progetto Under 14 dedicato allo scouting per la Nazionale

nazionale

Il Club Italia ha creato un nuovo progetto verso gli Under 14 con l'obiettivo di riconoscere e monitorare le caratteristiche dei giovanissimi. A guidare il percorso tecnico sarà Maurizio Viscidi, con la supervisione di Luigi Milani

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Nasce un nuovo progetto dedicato alla categoria Under 14 che ha come obiettivo quello di coinvolgere l'intero sistema nazionale, costruendo un processo di scouting sempre più strutturato. Lo scopo principale è quello di osservare da vicino un numero sempre più elevato di calciatori, anticipando così la loro preparazione di circa un anno e mezzo. Attraverso i raduni, che si svolgeranno in 11 centri federali distribuiti in tutto il territorio nazionale, si avrà l'occasione di poter monitorare un numero molto più ampio di ragazzi. A capo del nuovo progetto Under 14 ci sarà il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi, sotto la supervisione di Luigi Milani. Inoltre, il Club Italia metterà a disposizione per ciascun raduno uno staff dedicato, con allenatori, preparatori, medici e fisioterapisti, oltre all'area scouting guidata dal responsabile junior Alessandro Musicco.

Calcio: altre notizie

Italia, nasce il progetto scouting Under 14

nazionale

Il Club Italia ha creato un nuovo progetto verso gli Under 14 con l'obiettivo di riconoscere e...

Son: "Los Angeles non la mia prima scelta, ma..."

Calciomercato

Dopo l'ufficialità, ecco le prime parole di Son Heung-min da giocatore dei Los Angeles FC, con...

Camp Nou riaprirà a settembre con capienza ridotta

barcellona

Secondo l'agenzia EFE, il Barcellona ha ottenuto l'autorizzazione dal comune per modificare la...

Addio a Lanzi, difensore del Milan negli anni '70

Lutto

Enrico Luigi Lanzi, ex difensore di Milan, Varese e Perugia, è morto all'età di 72 anni. In Seria...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE