Francesco Farioli rinnova col Porto fino al 2028

Farioli e il Porto ancora insieme: raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2028

Calciomercato

L'allenatore italiano e il club portoghese hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2028. Lo ha comunicato il Porto attraverso i suoi canali ufficiali: "Il ciclo continua e l'ambizione rimane - si legge nella nota - Da quando l'allenatore italiano ha preso la guida tecnica della squadra, il Porto ha conquistato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte"

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Francesco Farioli sarà ancora l'allenatore del Porto fino al 2028. Il club portoghese ha comunicato l'accordo per il prolungamento del contratto dell'allenatore italiano che allena i Dragoes dal luglio 2025. "Il ciclo continua e l'ambizione rimane: l'FC Porto e Francesco Farioli hanno appena prolungato il loro contratto - si legge in una nota sul sito ufficiale del club - In un momento cruciale della stagione sportiva, il club e l'allenatore hanno raggiunto un accordo per proseguire il loro rapporto per le prossime due stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028". Il Porto è attualmente in testa alla classifica del campionato portoghese con 7 lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona.

I numeri di Farioli alla guida del Porto

"Da quando l'allenatore italiano ha preso la guida tecnica della squadra, il Porto ha conquistato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnando 57 gol e subendone 13 in 27 partite ufficiali. Nel campionato portoghese, il Porto ha vinto 16 partite, pareggiandone solo una, ed è in testa alla classifica con 49 punti su 51 possibili", prosegue il comunicato che evidenzia i risultati di spessore ottenuti da Farioli e che hanno portato al prolungamento dell'accordo.

