Francesco Farioli rinnova col Porto fino al 2028

L'allenatore italiano e il club portoghese hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2028. Lo ha comunicato il Porto attraverso i suoi canali ufficiali: "Il ciclo continua e l'ambizione rimane - si legge nella nota - Da quando l'allenatore italiano ha preso la guida tecnica della squadra, il Porto ha conquistato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte"

Francesco Farioli sarà ancora l'allenatore del Porto fino al 2028. Il club portoghese ha comunicato l'accordo per il prolungamento del contratto dell'allenatore italiano che allena i Dragoes dal luglio 2025. "Il ciclo continua e l'ambizione rimane: l'FC Porto e Francesco Farioli hanno appena prolungato il loro contratto - si legge in una nota sul sito ufficiale del club - In un momento cruciale della stagione sportiva, il club e l'allenatore hanno raggiunto un accordo per proseguire il loro rapporto per le prossime due stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028". Il Porto è attualmente in testa alla classifica del campionato portoghese con 7 lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona.