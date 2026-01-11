Il Manchester United affonda ancora. I Red Devils, dopo l'esonero di Amorirm, vengono eliminati dalla FA Cup con Darren Fletcher allenatore ad interim: all’Old Trafford passa il Brighton 2-1 con i gol di Gruda e dell’ex Welbeck, mentre il tentativo di rimonta di Sesko e l’espulsione di Lacey completano l’ennesimo capitolo amaro di una stagione da dimenticare. Sorrisi invece per il West Ham, che vola al quarto turno grazie a Taty Castellanos: l’argentino, alla seconda presenza dopo l'arrivo dalla Lazio, segna al 98’ il gol decisivo contro il QPR e si prende subito la scena. Vince senza problemi l'Arsenal, che era andata inzialmente in svantaggio, mentre nella giornata di sabato 10 gennaio avevano trionfato tutte le big. Eliminato il Crystal Palace, detentore del titolo, dal Macclesfield, squadra di sesta serie allenata dal fratello di Rooney.