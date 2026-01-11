Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

FA Cup, eliminato il Manchester United: Castellanos salva il West Ham

FA CUP

Continua a sorprendere il terzo turno di FA Cup: il Manchester United, reduce dall’esonero di Amorim, viene eliminato dal Brighton. Il West Ham si salva ai supplementari con il primo gol di Castellanos. Clamorosa uscita di scena del Crystal Palace, detentore del titolo, battuto da una squadra di sesta serie. Tutto facile, invece, per le altre big

LA FAVOLA MACCLESFIELD E I RISULTATI DEL SABATO

Il Manchester United affonda ancora. I Red Devils, dopo l'esonero di Amorirm, vengono eliminati dalla FA Cup con Darren Fletcher allenatore ad interim: all’Old Trafford passa il Brighton 2-1 con i gol di Gruda e dell’ex Welbeck, mentre il tentativo di rimonta di Sesko e l’espulsione di Lacey completano l’ennesimo capitolo amaro di una stagione da dimenticare. Sorrisi invece per il West Ham, che vola al quarto turno grazie a Taty Castellanos: l’argentino, alla seconda presenza dopo l'arrivo dalla Lazio, segna al 98’ il gol decisivo contro il QPR e si prende subito la scena. Vince senza problemi l'Arsenal, che era andata inzialmente in svantaggio, mentre nella giornata di sabato 10 gennaio avevano trionfato tutte le big. Eliminato il Crystal Palace, detentore del titolo, dal Macclesfield, squadra di sesta serie allenata dal fratello di Rooney.

FA Cup, i risultati di domenica 11 gennaio

  • DERBY COUNTY-LEEDS UNITED 1-3

35’ Brereton Diaz (D), 55’ Gnonto (L), 59’ Tanaka, 93’ Justin (L) 

  • PORTSMOUTH-ARSENAL 1-4

3’ Bishop (P), 8’ Aut. Dozzell (A), 25’, 51’, 72’ Martinelli (A)

  • HULL CITY-BLACKBURN ROVERS 0-0 (4-3 ai rigori)

  • SWANSEA-WEST BROM 2-2 (5-6 ai rigori)

48’ Ji-Sung (S), 53’ Maja (W), 108’ Wallace (W), 112’ Inoussa (S)

  • NORWICH-WALSALL 5-1

15' Jurásek (N), 24', 48', 55' Makama (N), 67' Clarke (W), 92' Springett (N)

  • WEST HAM-QPR 2-1

45+10' Summerville (W), 65' Kone (Q), 98' Castellanos (W)

  • SHEFFIELD UNITED-MANSFIELD TOWN 3-4

13', 44' Reed (M) 20' Hamer (S), 50' Akins (M), 57' Oates (M), 61' Bamford (S), 65' AG Moriah-Welsh (S)

  • MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-2

12' Gruda (B), 64' Welbeck (B), 85' Sesko (M)

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

United eliminato, Castellanos salva il West Ham

FA CUP

Continua a sorprendere il terzo turno di FA Cup: il Manchester United, reduce dall’esonero di...

Infortunio Bradley, playoff con l'Italia a rischio

liverpool

Brutto infortunio per Conor Bradley: il difensore del Liverpool è stato costretto a uscire...

Pareggiano City e Villa, l'Arsenal prepara la fuga

premier

Il 150° gol di Haaland in maglia City non basta a Guardiola, fermato dal Brighton. Pareggia anche...

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore"

chelsea

L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla...

Gvardiol, infortunio alla tibia: stagione finita

manchester city

Terribile infortunio per il difensore croato che ha rimediato la frattura alla tibia della gamba...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE