Austria, Ct Ragnick entra in campo con una bici

Il retroscena

L'ex allenatore del Manchester United si è operato quest'estate alla caviglia. La stessa caviglia si è successivamente infiammata, costringendo il tedesco a una seconda operazione. Per questo motivo il medico gli ha sconsigliato di sforzare la caviglia troppo a lungo. Il team manager Lennart Coerdt aveva procurato appositamente la bicicletta. "Sapevo già da alcuni giorni che qui le distanze sono importanti. Più lontano di così non si può andare", ha spiegato Rangnick. A causa degli spazi ristretti dello stadio, un golf cart come quello utilizzato nel ritiro non era un'opzione praticabile.