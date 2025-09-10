Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bosnia-Austria, Ct Rangnick entra in campo con una bici

IL VIDEO

Nella partita valida per la Qualificazione ai Mondiali 2026 tra Bosnia e Austria, il Commissario Tecnico dell'Austria Ralf Ragnick è entrato in campo durante l'intervallo su una bici elettrica a causa di un problema alla caviglia

BOSNIA-AUSTRIA, HIGHLIGHTS

Durante l'intervallo della partita Bosnia-Austria valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026, il Ct dell'Austria Ralf Ragnick è stato protagonista di un episodio curioso: il 67enne tedesco è rientrato dagli spogliatoi in sella ad una bici elettrica.

Il retroscena

L'ex allenatore del Manchester United si è operato quest'estate alla caviglia. La stessa caviglia si è successivamente infiammata, costringendo il tedesco a una seconda operazione. Per questo motivo il medico gli ha sconsigliato di sforzare la caviglia troppo a lungo. Il team manager Lennart Coerdt aveva procurato appositamente la bicicletta. "Sapevo già da alcuni giorni che qui le distanze sono importanti. Più lontano di così non si può andare", ha spiegato Rangnick. A causa degli spazi ristretti dello stadio, un golf cart come quello utilizzato nel ritiro non era un'opzione praticabile.

Calcio: altre notizie

Austria, Ct Ragnick entra in campo con una bici

IL VIDEO

Nella partita valida per la Qualificazione ai Mondiali 2026 tra Bosnia e Austria, il Commissario...

Coppe Europee al via, oltre 500 partite su Sky!

la guida tv

Su Sky e in streaming su NOW oltre 500 partite live per 53 notti da sogno. Squadre in campo da...

Fastidio alla coscia per Wesley col Brasile

roma

L'esterno giallorosso nella notte non è andato nemmeno in panchina in Bolivia-Brasile per un...

Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

qual. mondiali

Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...

Baldini: "Bella vittoria dopo aver giocato in 10"

italia u21

Le dichiarazioni del Ct dell'Italia U21 dopo la seconda vittoria di fila: "Una bella partita...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE