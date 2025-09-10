Austria, Ct Ragnick entra in campo con una bici

Bosnia-Austria, Ct Rangnick entra in campo con una biciIL VIDEO
Nella partita valida per la Qualificazione ai Mondiali 2026 tra Bosnia e Austria, il Commissario Tecnico dell'Austria Ralf Ragnick è entrato in campo durante l'intervallo su una bici elettrica a causa di un problema alla caviglia
Durante l'intervallo della partita Bosnia-Austria valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026, il Ct dell'Austria Ralf Ragnick è stato protagonista di un episodio curioso: il 67enne tedesco è rientrato dagli spogliatoi in sella ad una bici elettrica.
Il retroscena
L'ex allenatore del Manchester United si è operato quest'estate alla caviglia. La stessa caviglia si è successivamente infiammata, costringendo il tedesco a una seconda operazione. Per questo motivo il medico gli ha sconsigliato di sforzare la caviglia troppo a lungo. Il team manager Lennart Coerdt aveva procurato appositamente la bicicletta. "Sapevo già da alcuni giorni che qui le distanze sono importanti. Più lontano di così non si può andare", ha spiegato Rangnick. A causa degli spazi ristretti dello stadio, un golf cart come quello utilizzato nel ritiro non era un'opzione praticabile.