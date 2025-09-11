Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore portoghese di tutti i tempi

Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore portoghese di tutti i tempiIL PREMIO
Cristiano Ronaldo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "migliore di tutti i tempi" durante i Liga Portugal Awards. La stella dell'Al-Nassr lo ha dedicato ai compagni di squadra e agli allenatori che lo hanno accompagnato nella sua straordinaria carriera. La cerimonia ha celebrato anche altri protagonisti del calcio portoghese, con Viktor Gyokeres premiato come miglior giocatore della stagione per il secondo anno consecutivo.
"È un grande onore per me vincere qualcosa per il mio Paese. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato nel corso della mia carriera a vincere questo magnifico trofeo. Voglio anche ringraziare tutti gli allenatori e tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso per migliorare sempre". Queste le parole di Cristiano Ronaldo, dopo aver ricevuto il premio "migliore di tutti i tempi" durante il gala del calcio professionistico portoghese (Liga Portugal Awards).
Gli altri giocatori premiati
Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Vitinha e Joao Neves hanno ricevuto il Premio al Merito Sportivo, dopo la vittoria della Champions League con il Psg contro l'Inter. Lo svedese Viktor Gyokeres, neo-acquisto del mercato estivo dell'Arsenal, ha ricevuto il trofeo come miglior giocatore della stagione per la seconda volta consecutiva, dopo la sua stagione da 39 gol in campionato con lo Sporting Lisbona. Entrano nella "Hall of Fame" del campionato Ricardo Quaresma e Nani.