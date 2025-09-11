Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore portoghese di tutti i tempi

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "migliore di tutti i tempi" durante i Liga Portugal Awards. La stella dell'Al-Nassr lo ha dedicato ai compagni di squadra e agli allenatori che lo hanno accompagnato nella sua straordinaria carriera. La cerimonia ha celebrato anche altri protagonisti del calcio portoghese, con Viktor Gyokeres premiato come miglior giocatore della stagione per il secondo anno consecutivo.

RONALDO, 141 GOL CON LA NAZIONALE