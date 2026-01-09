Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 20^ giornata

Serie A

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. C'è Massa per Fiorentina-Milan, Doveri dirigerà Inter-Napoli. Juventus-Cremonese a Feliciani. Ecco tutte le sestine decise dall'Aia 

COMO-BOLOGNA (sabato 10/01 h. 15.00)

ABISSO

BERTI-SCARPA

IV: DI MARCO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

 

UDINESE-PISA (Sabato 10/01 h. 15.00)

AYROLDI

ROSSI M.-ZEZZA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: FABBRI

 

ROMA-SASSUOLO (Sabato 10/01 h. 18.00)

MARCENARO

MONDIN-MONACO

IV: MARCHETTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI BELLO

 

ATALANTA-TORINO (Sabato 10/01 h. 20.45)

FOURNEAU

BAHRI-CEOLIN

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI

 

LECCE-PARMA (Domenica 11/01 h. 12.30)

MARINELLI

BINDONI-TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

 

FIORENTINA-MILAN (Domenica 11/01 h. 15)

MASSA

MELI-COSTANZO

IV: RAPUANO

VAR: MARESCA

AVAR: CHIFFI

 

VERONA-LAZIO (Domenica 11/01 h. 18.00)

GUIDA

MASTRODONATO-BIANCHINI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

 

INTER-NAPOLI (Domenica 11/01 h. 20.45)

DOVERI

ALASSIO-COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

 

GENOA-CAGLIARI (Lunedì 12/01 h. 18.30)

LA PENNA

LAUDATO-CECCON

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MARESCA

 

JUVENTUS-CREMONESE (Lunedì 12/01 h. 20.45)

FELICIANI

ROSSI L.-BARONE

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

