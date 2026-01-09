Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. C'è Massa per Fiorentina-Milan, Doveri dirigerà Inter-Napoli. Juventus-Cremonese a Feliciani. Ecco tutte le sestine decise dall'Aia
COMO-BOLOGNA (sabato 10/01 h. 15.00)
ABISSO
BERTI-SCARPA
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARINI
UDINESE-PISA (Sabato 10/01 h. 15.00)
AYROLDI
ROSSI M.-ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
ROMA-SASSUOLO (Sabato 10/01 h. 18.00)
MARCENARO
MONDIN-MONACO
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA-TORINO (Sabato 10/01 h. 20.45)
FOURNEAU
BAHRI-CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
LECCE-PARMA (Domenica 11/01 h. 12.30)
MARINELLI
BINDONI-TEGONI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: MARIANI
FIORENTINA-MILAN (Domenica 11/01 h. 15)
MASSA
MELI-COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
VERONA-LAZIO (Domenica 11/01 h. 18.00)
GUIDA
MASTRODONATO-BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
INTER-NAPOLI (Domenica 11/01 h. 20.45)
DOVERI
ALASSIO-COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
GENOA-CAGLIARI (Lunedì 12/01 h. 18.30)
LA PENNA
LAUDATO-CECCON
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS-CREMONESE (Lunedì 12/01 h. 20.45)
FELICIANI
ROSSI L.-BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI