Liverpool, infortunio per Conor Bradley: a rischio i playoff Mondiali 2026 con l'Italia

liverpool
©Getty

Brutto infortunio per Conor Bradley: il difensore del Liverpool è stato costretto a uscire durante la sfida contro l'Arsenal. Preoccupazione in casa Reds, Slot non ha nascosto la preoccupazione. Una notizia che riguarda anche l'Italia: Bradley è uno dei migliori talenti dell'Irlanda del Nord, avversaria degli azzurri nei Playoff Mondiali, e la sua presenza a questo punto è a rischio

PREMIER, LA CLASSIFICA DOPO ARSENAL-LIVERPOOL

Arne Slot perde un altro giocatore per infortunio. Dopo gli stop per Ekitike e Isak, negli ultimi secondi della sfida contro l'Arsenal Conor Bradley ha accusato un problema al ginocchio destro ed è stato costretto ad uscire in barella. Le condizioni del terzino irlandese interessano da vicino l'Italia, dato che Bradley è uno dei giocatori chiave dell'Irlanda del Nord, avversaria degli Azzurri nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 che si giocherà il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Nelle prossime ore, il giocatore sosterrà gli esami per definire con precisione l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. In conferenza stampa, Arne Slot ha parlato dell'infortunio di Bradley, esprimendo preoccupazione per il suo giocatore: "Temo il peggio. E' una brutta notizia se il giocatore è costretto ad uscire in barella. Guardando il video, sembra si tratti di un infortunio al ginocchio. Dobbiamo aspettare gli esami per capire se è un infortunio pesante o se può giocare lunedì, come spero".

Scintille tra Bradley e Martinelli, cos'è successo

Al momento dell'infortunio di Bradley, ha scatenato polemiche in Inghilterra la reazione di Gabriel Martinelli, che ha trascinato di peso l'avversario fuori dal campo per poter riprendere velocemente il gioco. Dominik Szoboszlai, compagno di squadra di Bradley, ha detto a Sky Sports England: "A Conor si è girato il ginocchio, non aveva intenzione di perdere tempo. Arriva poi Martinelli e lo spinge via: capisco che vogliano vincere come noi, ma la salute del giocatore viene prima di ogni cosa". L'ala dell'Arsenal si è scusato pubblicamente con Bradley attraverso una storia Instagram: "Conor e io ci siamo messaggiati e mi sono già scusato con lui. Nell'ebbrezza del momento, non avevo capito che si fosse infortunato seriamente. Sono molto dispiaciuto per la mia reazione e gli auguro il meglio per un recupero veloce".

