Pavlovic, poco prima del rigore sbagliato da Stanciu, si è posizionato sul dischetto e ha cercato di rovinare la zona passando vigorosamente i piedi più volte sul punto di battuta. Un episodio che ha ricordato quello di Maspero nel derby di Torino del 2000

Un video ripreso dalla curva rivela un dettaglio dietro l'errore dal dischetto di Stanciu durante Milan-Genoa . Sul finire del match, prima che il giocatore del Genoa andasse sul dischetto, Pavlovic ha scavato una buca con il piede cercando di rovinare il punto di battuta, quattro volte col piede sinistro e due col destro. Un dettaglio che non è passato sicuramente inosservato.

Il precedente

L’episodio di Milan-Genoa ha ricordato un famosissimo precedente. Nel 2000, nel derby tra Torino e Juventus, Maspero fece una buca sul dischetto prima di un rigore calciato da Salas, calciando ripetutamente sul terreno per rendere il terreno insidioso e mettere in difficoltà l’attaccante della Juve. Il cileno sbagliò il penalty e il derby finì 3-3 dopo un’incredibile rimonta granata. Un episodio entrato nella storia, raccontato dallo stesso Maspero in un’intervista disponibile su Sky Sport Insider, e che fece diventare il giocatore un vero e proprio idolo della tifoseria granata.