Trentacinque anni dopo la finale di Italia '90, Lothar Matthaus è tornato all'Olimpico. L'ex capitano della Germania Ovest ha donato a Sport e Salute e allo stadio la sua maglia numero 10 del Mondiale vinto contro l'Argentina di Maradona, autografata e ora esposta nel "Tunnel delle Leggende", il percorso che accoglie i visitatori durante il tour dello stadio, che celebra i protagonisti che hanno scritto la storia del calcio. "Per me questo stadio significa emozioni uniche e indimenticabili", ha detto Matthaus, che nel 1990 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Oltre alla Coppa del Mondo, il tedesco vinse a Roma anche l'Europeo del 1980 e la Coppa Uefa del 1991 con l'Inter.