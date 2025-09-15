Lothar Matthaus dona la sua maglia dei Mondiali 1990 all'Olimpicoitalia '90
La divisa della Germania campione del Mondo 1990 nel "Tunnel delle Leggende" dello stadio Olimpico. Lothar Matthaus ha donato la sua maglia numero 10 autografata con la quale ha vinto la Coppa del Mondo contro l'Argentina di Maradona a Italia '90
Trentacinque anni dopo la finale di Italia '90, Lothar Matthaus è tornato all'Olimpico. L'ex capitano della Germania Ovest ha donato a Sport e Salute e allo stadio la sua maglia numero 10 del Mondiale vinto contro l'Argentina di Maradona, autografata e ora esposta nel "Tunnel delle Leggende", il percorso che accoglie i visitatori durante il tour dello stadio, che celebra i protagonisti che hanno scritto la storia del calcio. "Per me questo stadio significa emozioni uniche e indimenticabili", ha detto Matthaus, che nel 1990 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Oltre alla Coppa del Mondo, il tedesco vinse a Roma anche l'Europeo del 1980 e la Coppa Uefa del 1991 con l'Inter.