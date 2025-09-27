Mauro Icardi è davvero tornato. Se il 'suo' Galatasaray domina la Super Lig turca a punteggio pieno dopo le prime 7 giornate, il contributo del 32enne argentino è più importante che mai. Cinque gol in 6 presenze di campionato, uno ogni 63 minuti per il capitano della squadra campione in carica fermato solo da un grave infortunio nella scorsa stagione. Lasciata alle spalle la rottura del crociato, l'ex Inter sta dando spettacolo ed è stato decisivo nell'ultima trasferta sul campo dell'Alanyaspor. Risultato finale 1-0 per gli uomini di Buruk, trascinati al 23' dalla prodezza di Icardi: discesa sulla destra di Singo (altra vecchia conoscenza della Serie A) e assist al centro per Mauro, che spalle alla porta batte Taskiran con uno splendido colpo di tacco. Un gol bello e pesantissimo, rete che 'giustifica' la panchina iniziale di Osimhen entrato solo nel finale. Ormai titolarissimo per Okan Buruk, Icardi non ha festeggiato il gol finora solo alla terza giornata contro il Kayserispor. Manca solo la prima firma in Champions: martedì a Istanbul arriva il Liverpool.

Approfondimento La Super Lig turca sembra (ancora) la Serie A