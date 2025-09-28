Con un messaggio Instagram, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato che sarà il Qatar a ospitare la fase finale della Coppa Intercontinentale 2025 , compresa la finalissima che vedrà in campo il Psg a caccia del titolo. Nello specifico, si giocheranno nella penisola araba il match tra i messicani del Cruz Azul e i campioni CONMEBOL (il 10 dicembre, gara del “Derby delle Americhe”) e quella tra la vincente di questa sfida e gli egiziani del Pyramids (13 dicembre, per la Challenger Cup). La vincente, il 17 dicembre 2025 , sempre in Qatar, contenderà la Coppa Intercontinentale Fifa al Psg.

Come funziona la Coppa Intercontinentale Fifa

La nuova Coppa Intercontinentale Fifa è alla sua seconda edizione (il Real Madrid l’ha vinta nel 2024) ed è già partita a settembre. Torneo “confermato” nonostante la nascita del Mondiale per Club nella sua nuova formula, vede sfidarsi i sei club campioni continentali in quattro fasi, a partire dalla Coppa Africa-Asia-Pacifico FIFA fino alla finale della Coppa Intercontinentale FIFA. Ancora da stabilire la rappresentante del Sudamerica, mentre sono già entrate in scena Auckland City FC (Oceania), e Al Ahli (AFC), sconfitti nei primi due turni dai Pyramids FC (CAF). Ora, come detto, gli egiziani se la vedranno con la vincente della gara tra Cruz Azul (Concacaf) e i campioni Conmebol, poi il Psg (UEFA) entrerà in scena per la finale.