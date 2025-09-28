Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Intercontinentale Fifa 2025, il Qatar sede della fase finale

Calcio

L'annuncio direttamente dal presidente della Fifa, Gianni Infantino: la fase finale della Coppa Intercontinentale si terrà in Qatar, con finale prevista il 17 dicembre 2025 che vedrà in campo il Psg a caccia di un nuovo trofeo

Con un messaggio Instagram, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato che sarà il Qatar a ospitare la fase finale della Coppa Intercontinentale 2025, compresa la finalissima che vedrà in campo il Psg a caccia del titolo. Nello specifico, si giocheranno nella penisola araba il match tra i messicani del Cruz Azul e i campioni CONMEBOL (il 10 dicembre, gara del “Derby delle Americhe”) e quella tra la vincente di questa sfida e gli egiziani del Pyramids (13 dicembre, per la Challenger Cup). La vincente, il 17 dicembre 2025, sempre in Qatar, contenderà la Coppa Intercontinentale Fifa al Psg.

Come funziona la Coppa Intercontinentale Fifa

La nuova Coppa Intercontinentale Fifa è alla sua seconda edizione (il Real Madrid l’ha vinta nel 2024) ed è già partita a settembre. Torneo “confermato” nonostante la nascita del Mondiale per Club nella sua nuova formula, vede sfidarsi i sei club campioni continentali in quattro fasi, a partire dalla Coppa Africa-Asia-Pacifico FIFA fino alla finale della Coppa Intercontinentale FIFA. Ancora da stabilire la rappresentante del Sudamerica, mentre sono già entrate in scena Auckland City FC (Oceania), e Al Ahli (AFC), sconfitti nei primi due turni dai Pyramids FC (CAF). Ora, come detto, gli egiziani se la vedranno con la vincente della gara tra Cruz Azul (Concacaf) e i campioni Conmebol, poi il Psg (UEFA) entrerà in scena per la finale.

