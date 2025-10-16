Messi Cup, nuovo torneo Under 16 a Miami: Inter tra le squadre partecipantiGIOVANILI
Introduzione
Nasce la Messi Cup, si giocherà a Miami tra il 9 e il 14 dicembre 2025. Sarà un torneo per Under 16 con eventi, dibattiti e forum sullo sviluppo del calcio giovanile. Tra le otto squadre partecipanti è stata invitata anche l'Inter. La formula prevede due gironi all'italiana, con finalina e finale al Chase Stadium, l'impianto in cui gioca l'Inter Miami. "La Messi Cup è il punto d’incontro tra i calciatori di oggi e quelli di domani”, ha dichiarato Tim Pastore, Ceo di 525 Rosario, casa di produzione organizzatrice della rassegna e fondata dal campione argentino
Quello che devi sapere
La prima Messi Cup
525 Rosario, la società di produzione fondata da Lionel Messi, ha annunciato il lancio della prima Messi Cup, una competizione calcistica giovanile che riunirà alcuni dei club più prestigiosi al mondo e i loro migliori giocatori Under 16. La prima edizione si svolgerà a Miami dal 9 al 14 dicembre 2025, combinando le sfide sul campo con eventi culturali e di settore fuori dal campo
La formula del torneo e le location
Si sfideranno otto formazioni Under 16, divise in due gruppi da quattro squadre ciascuno. Nei primi tre giorni (9-11 dicembre), in programma le partite dei due gironi all'italiana, seguiti da una fase playoff per stabilirne la classifica definitiva. La giornata conclusiva vedrà la finale per il terzo posto e la finale del campionato, entrambe in programma al Chase Stadium dell'Inter Miami, l'attuale club della "Pulce". I match iniziali invece si giocheranno sui campi del centro di allenamento della squadra americana
I club invitati
Tra le squadre che parteciperanno c'è anche l'Inter, unica rappresentante italiana. Due team a testa invece per Argentina, Inghilterra e Spagna: ci saranno River Plate, Newell's Old Boys, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid e, ovviamente, il Barcellona. Chiude il quadro l'Inter Miami, che farà gli onori di casa al resto dei club
Non solo calcio
Il torneo sarà al centro di una settimana interamente focalizzata sullo sviluppo del talento dei più giovani. A margine, diverse iniziative previste. Senza dubbio la più rilevante sarà il summit di settore che riunirà opinion leader del mondo dello sport, della cultura e del business. Si svolgerà al Faena Forum. Spazio anche allo spettacolo. Il noto ristorante Pao by Paul Qui organizzerà il Messi Cup Summit Party ufficiale, consolidando ulteriormente l'evento come un mix unico di calcio e celebrazione culturale
La missione della Messi Cup
Come recita il comunicato di lancio, "la Messi Cup è stata progettata per stabilire un nuovo standard globale per il calcio giovanile. Più di un torneo, è una serie di eventi dal vivo e una piattaforma digitale che unisce sport, cultura e innovazione. La sua missione è creare valore a lungo termine per gli atleti che costruiscono il loro futuro, per le comunità unite dalla passione per il calcio". Tim Pastore, Ceo di Rosario 525, ha aggiunto: "È un'opportunità per celebrare il talento, la cultura e la comunità, creando al contempo eredità e legami che dureranno ben oltre il campo". L'evento mira a diventare qualcosa di duraturo e fondamentale nel tempo: "È più di una competizione, è un catalizzatore dove il talento diventa eredità, dove la cultura guida l'innovazione e dove una comunità globale si unisce attorno alla prossima era del calcio. Questo non è solo un torneo a cui assistere, ma un movimento a cui partecipare".