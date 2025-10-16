Come recita il comunicato di lancio, "la Messi Cup è stata progettata per stabilire un nuovo standard globale per il calcio giovanile. Più di un torneo, è una serie di eventi dal vivo e una piattaforma digitale che unisce sport, cultura e innovazione. La sua missione è creare valore a lungo termine per gli atleti che costruiscono il loro futuro, per le comunità unite dalla passione per il calcio". Tim Pastore, Ceo di Rosario 525, ha aggiunto: "È un'opportunità per celebrare il talento, la cultura e la comunità, creando al contempo eredità e legami che dureranno ben oltre il campo". L'evento mira a diventare qualcosa di duraturo e fondamentale nel tempo: "È più di una competizione, è un catalizzatore dove il talento diventa eredità, dove la cultura guida l'innovazione e dove una comunità globale si unisce attorno alla prossima era del calcio. Questo non è solo un torneo a cui assistere, ma un movimento a cui partecipare".