Coppa d'Africa 2025: risultati, classifiche, calendario e tabellonecoppa d'africa
Introduzione
La Coppa d'Africa 2025 è iniziata con il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Comore. La manifestazione si concluderà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Al via 24 squadre divise in sei gironi da quattro: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Di seguito tutti i gruppi con i risultati e le classifiche aggiornate, il tabellone, il regolamento, i giocatori "italiani" convocati e l'albo d'oro della rassegna
Quello che devi sapere
35^ Coppa d'Africa: format e regolamento
- Si gioca in Marocco tra il 21 dicembre e il 18 gennaio: 9 stadi e 6 città coinvolte (Rabat, Tangeri, Marrakech, Fez, Casablanca, Agadir). La squadra campione in carica è la Costa d'Avorio, trionfatrice nel 2023
- La formula prevede 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Si qualificano alla fase a eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale, le prime due nazionali di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze
- In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, si applicano i seguenti criteri per dirimere le posizioni in classifica:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Gol segnati negli scontri diretti
- Se più di due squadre sono in parità, e dopo aver applicato tutti i criteri di spareggio sopra indicati, se due squadre sono ancora in parità, tutti i criteri di spareggio sopra indicati verranno applicati esclusivamente a queste due squadre
- Differenza reti complessiva
- Gol segnati complessivi
- Sorteggio
- Per dirimere l'ordine delle migliori terze, sono invece considerati i seguenti criteri:
- Punti
- Differenza reti
- Gol segnati
- Punti fairplay
- Sorteggio
Di seguito, tutti i gironi con relativi risultati, appuntamenti e classifiche:
Girone A
- 21 dicembre, ore 20: Marocco-Comore 2-0
- 22 dicembre, ore 15: Mali-Zambia
- 26 dicembre, ore 18.30: Zambia-Comore
- 26 dicembre, ore 21: Marocco-Mali
- 29 dicembre, ore 20: Zambia-Marocco
- 29 dicembre, ore 20: Comore-Mali
La classifica:
- Marocco 3 punti
- Mali 0 punti
- Zambia 0 punti
- Comore 0 punti
Girone B
I risultati e il programma:
- 22 dicembre, ore 18: Sudafrica-Angola
- 22 dicembre, ore 21: Egitto-Zimbabwe
- 26 dicembre, ore 13.30: Angola-Zimbabwe
- 26 dicembre, ore 16: Egitto-Sudafrica
- 29 dicembre, ore 17: Angola-Egitto
- 29 dicembre, ore 17: Zimbabwe-Sudafrica
La classifica:
- Egitto
- Sudafrica
- Angola
- Zimbabwe
Girone C
I risultati e il programma:
- 23 dicembre, ore 18.30: Nigeria-Tanzania
- 23 dicembre, ore 21: Tunisia-Uganda
- 27 dicembre, ore 18.30: Uganda-Tanzania
- 27 dicembre, ore 21: Nigeria-Tunisia
- 30 dicembre, ore 17: Uganda-Nigeria
- 30 dicembre, ore 17: Tanzania-Tunisia
La classifica:
- Nigeria
- Tunisia
- Uganda
- Tanzania
Girone D
I risultati e il programma:
- 23 dicembre, ore 13.30: Congo-Benin
- 23 dicembre, ore 16: Senegal-Botswana
- 27 dicembre, ore 13.30: Benin-Botswana
- 27 dicembre, ore 16: Senegal-Congo
- 30 dicembre, ore 20: Benin-Senegal
- 30 dicembre, ore 20: Botswana-Congo
La classifica:
- Senegal
- Congo
- Benin
- Botswana
Girone E
I risultati e il programma:
- 24 dicembre, ore 13.30: Burkina Faso-Guinea Equatoriale
- 24 dicembre, ore 16: Algeria-Sudan
- 28 dicembre, ore 16: Guinea Equatoriale-Sudan
- 28 dicembre, ore 18.30: Algeria-Burkina Faso
- 31 dicembre, ore 17: Guinea Equatoriale-Algeria
- 31 dicembre, ore 17: Sudan-Burkina Faso
La classifica:
- Algeria
- Burkina Faso
- Guinea Equatoriale
- Sudan
Girone F
I risultati e il programma:
- 24 dicembre, ore 18.30: Costa d'Avorio-Mozambico
- 24 dicembre, ore 21: Camerun-Gabon
- 28 dicembre, ore 13.30: Gabon-Mozambico
- 28 dicembre, ore 21: Costa d'Avorio-Camerun
- 31 dicembre, ore 20: Gabon-Costa d'Avorio
- 31 dicembre, ore 20: Mozambico-Camerun
La classifica:
- Costa d'Avorio
- Camerun
- Gabon
- Mozambico
Il tabellone
Ottavi di finale:
- Ottavo 1: 1^ gruppo D - 3^ gruppi B/E/F (3 gennaio)
- Ottavo 2: 2^ gruppo A - 2^ gruppo C (3 gennaio)
- Ottavo 3: 1^ gruppo A - 3^ gruppi C/D/E (4 gennaio)
- Ottavo 4: 2^ gruppo B - 2^ gruppo F (4 gennaio)
- Ottavo 5: 1^ gruppo B - 3^ gruppi A/C/D (5 gennaio)
- Ottavo 6: 1^ gruppo C - 3^ gruppi A/B/F (5 gennaio)
- Ottavo 7: 1^ gruppo E - 2^ gruppo D (6 gennaio)
- Ottavo 8: 1^ gruppo F - 2^ gruppo E (6 gennaio)
Quarti di finale:
- Quarto 1: Vincente ottavo 2 - Vincente ottavo 1 (9 gennaio)
- Quarto 2: Vincente ottavo 4 - Vincente ottavo 3 (9 gennaio)
- Quarto 3: Vincente ottavo 7 - Vincente ottavo 6 (10 gennaio)
- Quarto 4: Vincente ottavo 5- Vincente ottavo 8 (10 gennaio)
Semifinali:
- Semifinale 1: Vincente quarto 1 - Vincente quarto 4 (14 gennaio)
- Semifinale 2: Vincente quarto 3 - Vincente quarto 2 (14 gennaio)
Finali:
- Finale 3°/4° posto - 17 gennaio, ore 17
- Finale 1/2° posto - 18 gennaio, ore 20
I convocati delle squadre italiane
- Atalanta: Kossounou (Costa d'Avorio) e Lookman (Nigeria)
- Cagliari: Liteta (Zambia) e Luvumbo (Angola)
- Genoa: Onana (Camerun)
- Lazio: Dele-Bashiru (Nigeria) e Dia (Senegal)
- Lecce: Gaspar (Angola), Coulibaly (Mali) e Banda (Zambia)
- Pisa: Akinsanmiro (Nigeria) e Nzola (Angola)
- Roma: Ndicka (Costa d'Avorio) ed El Aynaoui (Marocco)
- Sassuolo: Coulibaly (Mali)
- Torino: Coco (Guinea Equatoriale) e Masina (Marocco)
- Udinese: Bayo (Costa d' Avorio) e Modesto (Angola)
- Verona: Belghali (Algeria)
Dalla Serie B:
- Bari: Dorval (Algeria)
- Frosinone: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
- Monza: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)
Dalla Serie C:
- Vis Pesaro: Machin (Guinea Equatoriale)
Dalla Serie D:
- Mestre: Bangal (Mozambico)
L'albo d'oro
- Egitto: 7 titoli
- Camerun: 5 titoli
- Ghana: 4 titoli
- Nigeria: 3 titoli
- Costa d'Avorio: 3 titoli
- Algeria: 2 titoli
- Congo: 2 titoli
- Etiopia: 1 titolo
- Sudan: 1 titolo
- Marocco: 1 titolo
- Tunisia: 1 titolo
- Sudafrica: 1 titolo
- Zambia: 1 titolo
- Senegal: 1 titolo