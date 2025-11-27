Offerte Sky
Coppa d'Africa 2025: risultati, classifiche, calendario e tabellone

Introduzione

La Coppa d'Africa 2025 è iniziata con il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Comore. La manifestazione si concluderà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Al via 24 squadre divise in sei gironi da quattro: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Di seguito tutti i gruppi con i risultati e le classifiche aggiornate, il tabellone, il regolamento, i giocatori "italiani" convocati e l'albo d'oro della rassegna

 

LE FOTO DELLA CERIMONIA INAUGURALE

Quello che devi sapere

35^ Coppa d'Africa: format e regolamento

  • Si gioca in Marocco tra il 21 dicembre e il 18 gennaio: 9 stadi e 6 città coinvolte (Rabat, Tangeri, Marrakech, Fez, Casablanca, Agadir). La squadra campione in carica è la Costa d'Avorio, trionfatrice nel 2023
  • La formula prevede 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Si qualificano  alla fase a eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale, le prime due nazionali di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze
  • In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, si applicano i seguenti criteri per dirimere le posizioni in classifica:
  1. Scontri diretti
  2. Differenza reti negli scontri diretti
  3. Gol segnati negli scontri diretti
  4. Se più di due squadre sono in parità, e dopo aver applicato tutti i criteri di spareggio sopra indicati, se due squadre sono ancora in parità, tutti i criteri di spareggio sopra indicati verranno applicati esclusivamente a queste due squadre
  5. Differenza reti complessiva
  6. Gol segnati complessivi
  7. Sorteggio
  • Per dirimere l'ordine delle migliori terze, sono invece considerati i seguenti criteri:
  1. Punti
  2. Differenza reti 
  3. Gol segnati
  4. Punti fairplay
  5. Sorteggio

Di seguito, tutti i gironi con relativi risultati, appuntamenti e classifiche:

Girone A

I risultati e il programma:
  • 21 dicembre, ore 20: Marocco-Comore 2-0
  • 22 dicembre, ore 15: Mali-Zambia
  • 26 dicembre, ore 18.30: Zambia-Comore
  • 26 dicembre, ore 21: Marocco-Mali
  • 29 dicembre, ore 20: Zambia-Marocco
  • 29 dicembre, ore 20: Comore-Mali

La classifica:

  1. Marocco 3 punti
  2. Mali 0 punti
  3. Zambia 0 punti
  4. Comore 0 punti

Girone B

I risultati e il programma:

  • 22 dicembre, ore 18: Sudafrica-Angola
  • 22 dicembre, ore 21: Egitto-Zimbabwe
  • 26 dicembre, ore 13.30: Angola-Zimbabwe
  • 26 dicembre, ore 16: Egitto-Sudafrica
  • 29 dicembre, ore 17: Angola-Egitto
  • 29 dicembre, ore 17: Zimbabwe-Sudafrica

La classifica:

  1. Egitto
  2. Sudafrica 
  3. Angola
  4. Zimbabwe

Girone C

I risultati e il programma:

  • 23 dicembre, ore 18.30: Nigeria-Tanzania
  • 23 dicembre, ore 21: Tunisia-Uganda
  • 27 dicembre, ore 18.30: Uganda-Tanzania
  • 27 dicembre, ore 21: Nigeria-Tunisia
  • 30 dicembre, ore 17: Uganda-Nigeria
  • 30 dicembre, ore 17: Tanzania-Tunisia

La classifica:

  1. Nigeria
  2. Tunisia
  3. Uganda
  4. Tanzania

Girone D

I risultati e il programma:

  • 23 dicembre, ore 13.30: Congo-Benin
  • 23 dicembre, ore 16: Senegal-Botswana
  • 27 dicembre, ore 13.30:  Benin-Botswana
  • 27 dicembre, ore 16: Senegal-Congo
  • 30 dicembre, ore 20: Benin-Senegal
  • 30 dicembre, ore 20: Botswana-Congo

La classifica:

  1. Senegal
  2. Congo
  3. Benin
  4. Botswana

Girone E

I risultati e il programma:

  1. 24 dicembre, ore 13.30: Burkina Faso-Guinea Equatoriale
  2. 24 dicembre, ore 16: Algeria-Sudan
  3. 28 dicembre, ore 16: Guinea Equatoriale-Sudan
  4. 28 dicembre, ore 18.30: Algeria-Burkina Faso
  5. 31 dicembre, ore 17: Guinea Equatoriale-Algeria
  6. 31 dicembre, ore 17: Sudan-Burkina Faso

La classifica:

  1. Algeria
  2. Burkina Faso
  3. Guinea Equatoriale
  4. Sudan

Girone F

I risultati e il programma:

  • 24 dicembre, ore 18.30: Costa d'Avorio-Mozambico
  • 24 dicembre, ore 21: Camerun-Gabon
  • 28 dicembre, ore 13.30: Gabon-Mozambico
  • 28 dicembre, ore 21: Costa d'Avorio-Camerun
  • 31 dicembre, ore 20: Gabon-Costa d'Avorio
  • 31 dicembre, ore 20: Mozambico-Camerun

La classifica:

  1. Costa d'Avorio
  2. Camerun
  3. Gabon
  4. Mozambico

Il tabellone

Ottavi di finale:

  • Ottavo 1: 1^ gruppo D - 3^ gruppi B/E/F (3 gennaio)
  • Ottavo 2: 2^ gruppo A - 2^ gruppo C (3 gennaio)
  • Ottavo 3: 1^ gruppo A - 3^ gruppi C/D/E (4 gennaio)
  • Ottavo 4: 2^ gruppo B - 2^ gruppo F (4 gennaio)
  • Ottavo 5: 1^ gruppo B - 3^ gruppi A/C/D (5 gennaio)
  • Ottavo 6: 1^ gruppo C - 3^ gruppi A/B/F (5 gennaio)
  • Ottavo 7: 1^ gruppo E - 2^ gruppo D (6 gennaio)
  • Ottavo 8: 1^ gruppo F - 2^ gruppo E (6 gennaio)

Quarti di finale:

  • Quarto 1: Vincente ottavo 2 - Vincente ottavo 1 (9 gennaio)
  • Quarto 2: Vincente ottavo 4 - Vincente ottavo 3 (9 gennaio)
  • Quarto 3: Vincente ottavo 7 - Vincente ottavo 6 (10 gennaio)
  • Quarto 4: Vincente ottavo 5- Vincente ottavo 8 (10 gennaio)

Semifinali:

  • Semifinale 1: Vincente quarto 1 - Vincente quarto 4 (14 gennaio)
  • Semifinale 2: Vincente quarto 3 - Vincente quarto 2 (14 gennaio)

Finali:

  • Finale 3°/4° posto - 17 gennaio, ore 17
  • Finale 1/2° posto - 18 gennaio, ore 20

I convocati delle squadre italiane

Dalla Serie A:
  • Atalanta: Kossounou (Costa d'Avorio) e Lookman (Nigeria)
  • Cagliari: Liteta (Zambia) e Luvumbo (Angola)
  • Genoa: Onana (Camerun)
  • Lazio: Dele-Bashiru (Nigeria) e Dia (Senegal)
  • Lecce: Gaspar (Angola), Coulibaly (Mali) e Banda (Zambia)
  • Pisa: Akinsanmiro (Nigeria) e Nzola (Angola)
  • Roma: Ndicka (Costa d'Avorio) ed El Aynaoui (Marocco)
  • Sassuolo: Coulibaly (Mali)
  • Torino: Coco (Guinea Equatoriale) e Masina (Marocco)
  • Udinese: Bayo (Costa d' Avorio) e Modesto (Angola)
  • Verona: Belghali (Algeria)

Dalla Serie B:

  • Bari: Dorval (Algeria)
  • Frosinone: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)
  • Monza: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

Dalla Serie C:

  • Vis Pesaro: Machin (Guinea Equatoriale)

Dalla Serie D:

  • Mestre: Bangal (Mozambico)

 

L'albo d'oro

  • Egitto: 7 titoli
  • Camerun: 5 titoli
  • Ghana: 4 titoli
  • Nigeria: 3 titoli
  • Costa d'Avorio: 3 titoli
  • Algeria: 2 titoli
  • Congo: 2 titoli
  • Etiopia: 1 titolo
  • Sudan: 1 titolo
  • Marocco: 1 titolo
  • Tunisia: 1 titolo
  • Sudafrica: 1 titolo
  • Zambia: 1 titolo
  • Senegal: 1 titolo

