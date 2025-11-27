Introduzione

La Coppa d'Africa 2025 è iniziata con il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Comore. La manifestazione si concluderà il prossimo 18 gennaio con la finale allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Al via 24 squadre divise in sei gironi da quattro: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze. Di seguito tutti i gruppi con i risultati e le classifiche aggiornate, il tabellone, il regolamento, i giocatori "italiani" convocati e l'albo d'oro della rassegna

