Introduzione
Al momento ci sono due giocatori in vetta alla classifica assist del campionato dopo nove giornate: sono Nico Paz del Como — dopo un inizio di stagione da autentica star — e Jari Vandeputte della Cremonese. Seguono a quota 3 altri otto calciatori, tra cui tre nerazzurri dell'Inter di Chivu. Curiosità: i due leader hanno già raggiunto 4 assist, quasi la metà di quelli messi a referto del vincitore dello scorso campionato… Ecco tutti i numeri aggiornati con i dati della Lega Serie A
Quello che devi sapere
Chi dopo Lukaku?
L'anno scorso era stato proprio uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli a prendersi il titolo di assistman del campionato, pur partendo idealmente come attaccante centrale nello scacchiere di Conte. Lukaku primo a quota 10 assist, unico in doppia cifra nel 2024/25. Alle sue spalle Pulisic del Milan e Bellanova dell'Atalanta a 9.
L'anno precedente 9 assist erano bastati per vincere il titolo, condiviso da Leao e Dybala. A chi toccherà invece nel 2025/26? Ecco tutte le posizioni (a partire da quota 2 assist) secondo i dati della Lega Calcio.
4 assist
- Jari Vandeputte (Cremonese)
- Nico Paz (Como)
3 assist
- Nikola Krstovic (Atalanta)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Nicolò Barella (Inter)
- Ange-Yoan Bonny (Inter)
- Federico Dimarco (Inter)
- Valentin Castellanos (Lazio)
- Leonardo Spinazzola (Napoli)
- Giovane (Verona)
2 assist
- Mario Pasalic (Atalanta)
- Nicolò Cambiaghi (Bologna)
- Thijs Dallinga (Bologna)
- Emil Holm (Bologna)
- Jesus Rodriguez (Como)
- Bremer (Juventus)
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Petar Sucic (Inter)
- Luka Modric (Milan)
- Christian Pulisic (Milan)
- David Neres (Napoli)
- Matias Soulé (Roma)
- Domenico Berardi (Sassuolo)
- Arthur Atta (Udinese)