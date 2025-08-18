Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Classifica assistman in Serie A: Vandeputte aggancia Nico Paz a quota 4

Serie A

Introduzione

Al momento ci sono due giocatori in vetta alla classifica assist del campionato dopo nove giornate: sono Nico Paz del Como — dopo un inizio di stagione da autentica star — e Jari Vandeputte della Cremonese. Seguono a quota 3 altri otto calciatori, tra cui tre nerazzurri dell'Inter di Chivu. Curiosità: i due leader hanno già raggiunto 4 assist, quasi la metà di quelli messi a referto del vincitore dello scorso campionato… Ecco tutti i numeri aggiornati con i dati della Lega Serie A

 

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Quello che devi sapere

Chi dopo Lukaku?

L'anno scorso era stato proprio uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli a prendersi il titolo di assistman del campionato, pur partendo idealmente come attaccante centrale nello scacchiere di Conte. Lukaku primo a quota 10 assist, unico in doppia cifra nel 2024/25. Alle sue spalle Pulisic del Milan e Bellanova dell'Atalanta a 9.

 

L'anno precedente 9 assist erano bastati per vincere il titolo, condiviso da Leao e Dybala. A chi toccherà invece nel 2025/26? Ecco tutte le posizioni (a partire da quota 2 assist) secondo i dati della Lega Calcio. 

1/4

4 assist

  • Jari Vandeputte (Cremonese)
  • Nico Paz (Como)

4 assist
2/4
pubblicità

3 assist

  • Nikola Krstovic (Atalanta)
  • Kenan Yildiz (Juventus) 
  • Nicolò Barella (Inter)
  • Ange-Yoan Bonny (Inter)
  • Federico Dimarco (Inter)
  • Valentin Castellanos (Lazio)
  • Leonardo Spinazzola (Napoli)
  • Giovane (Verona)

3/4

2 assist

  • Mario Pasalic (Atalanta)
  • Nicolò Cambiaghi (Bologna)
  • Thijs Dallinga (Bologna)
  • Emil Holm (Bologna)
  • Jesus Rodriguez (Como)
  • Bremer (Juventus)
  • Alessandro Bastoni (Inter)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Petar Sucic (Inter)
  • Luka Modric (Milan)
  • Christian Pulisic (Milan)
  • David Neres (Napoli)
  • Matias Soulé (Roma)
  • Domenico Berardi (Sassuolo)
  • Arthur Atta (Udinese)

4/4
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Assistman in A: in vetta Nico Paz e Vandeputte

la carriera

I subentri di Spalletti in carriera: i precedenti

juventus

Juve, allenatori sostituiti a stagione in corso

Serie A

Serie A, chi recupera (e chi no) per la 9^

Serie A

Probabili formazioni 9^ giornata