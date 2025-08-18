Introduzione

Al momento ci sono due giocatori in vetta alla classifica assist del campionato dopo nove giornate: sono Nico Paz del Como — dopo un inizio di stagione da autentica star — e Jari Vandeputte della Cremonese. Seguono a quota 3 altri otto calciatori, tra cui tre nerazzurri dell'Inter di Chivu. Curiosità: i due leader hanno già raggiunto 4 assist, quasi la metà di quelli messi a referto del vincitore dello scorso campionato… Ecco tutti i numeri aggiornati con i dati della Lega Serie A

