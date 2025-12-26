Offerte Sky
Probabili formazioni Serie A della 17^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Regali e pranzi di Natale sono alle spalle. E’ ora di tornare a fare sul serio e l’ultima giornata del 2025 è nuovamente “al completo” dopo la Supercoppa italiana. Proseguono le assenze forzate per la Coppa d’Africa e attenzione alla lista completa degli squalificati, che comprende anche un paio di “arretrati” in virtù delle gare rinviate nella scorsa giornata di campionato. Come sempre bisogna prestare attenzione a eventuale turnover ma anche a possibili rientri e nuove indisponibilità

In attesa di sapere cosa ci regalerà il mercato di riparazione, soprattutto per quel che riguarda il fantacalcio, siamo ancora con gli stessi volti degli ultimi mesi. I ballottaggi sono all’ordine del giorno e quindi dobbiamo cercare di fugare ogni dubbio. Per farlo, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Natale finito anche per il nostro team che ha già il telefono in mano per darci, di ora in ora, la situazione aggiornata per quel che concerne le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Parma-Fiorentina, sabato ore 12:30

Parma

  • Cuesta può contare su due recuperi importanti nel reparto difensivo: da una parte Delprato, dall’altra il rientro in gruppo di Circati, tornato dopo due mesi di stop
  • La linea può quindi essere sia a tre che a quattro. Nel primo caso Britschgi sarà esterno basso a destra
  • Estevez e Keita favoriti ma con possibile inserimento di altri nomi. Davanti Pellegrino sarà supportato da Ondrejka e Benedyczak


Fiorentina

  • Poche ferie per i viola visto che Vanoli ha programmato sessioni di allenamento anche per Natale e Santo Stefano. A Parma mancherà lo squalificato Ranieri
  • Marì, Fazzini e Gosens restano in dubbio. La linea difensiva dovrebbe rimanere a 4 con Comuzzo e Pongracic centrali
  • In mediana resta a rischio titolarità Sohm visto che Ndour può agire da esterno. Nessun dubbio su Kean e Gudmundsson. Terzo del tridente atipico sarà Parisi


Probabili Formazioni

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti; Ndour, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, Parisi

Squalificati: Ranieri

Indisponibili: Lamptey, Sabiri

Lecce-Como, sabato ore 15

Lecce

  • Tra voci di mercato in uscita, acciacchi e giocatori impegnati in Coppa d’Africa, c’è da capire come si sistemerà la difesa giallorossa senza Gaspar, contemporaneamente squalificato e indisponibile
  • La soluzione più probabile è l’inserimento di Siebert al fianco di Thiago Gabriel che però non sta benissimo. Gabi Jean torna, fortunatamente per Di Francesco, tra i convocati
  • Berisha è infortunato, Banda e Coulibaly non ci saranno. Chance quasi sicura per Kaba mentre nel tridente alle spalle di Stulic potremmo vedere Maleh come trequartista centrale


Como

  • Jayden Addai torna disponibile ma l’olandese potrebbe essere preservato con minutaggio limitato. Opzione Vojvoda alto sempre più probabile
  • Diao è out mentre Caqueret è alle prese con un problema al flessore. La coppia Perrone-Da Cunha sembra quindi una certezza
  • In difesa restano per ora aperti i ballottaggi sulle corsie esterne. Attenzione però perché i due centrali titolari sono entrambi diffidati


Probabili Formazioni

LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Maleh, Sottil; Stulic

Squalificati: Gaspar

Indisponibili: Jean, Marchwinski, Berisha, Pierret, Gaspar, Coulibaly, Banda

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata

Torino-Cagliari, sabato ore 15

Torino

  • Baroni tra dubbi e certezze di formazione. Partiamo dalla difesa dove il trio composto da Ismajli, Tameze e Maripan non dovrebbe subire modifiche
  • In mediana ci sono Casadei e Gineitis in lotta per una maglia. Da valutare una possibile rotazione sulla corsia sinistra dove comunque Lazaro resta in pole
  • Davanti solita staffetta pronta tra Zapata e Simeone con il primo che dovrebbe strappare nuovamente un posto nell’XI di partenza


Cagliari

  • Pisacane perde due centrali difensivi ma almeno ritrova Borrelli là davanti. A Torino mancheranno sia Mina che Rodriguez
  • Là davanti resta però l'opzione Kilicsoy al fianco di Esposito. L'emergenza difensiva potrebbe riportare i rossoblù a tre dietro
  • Difficile non prendere in considerazione Luperto, viste le assenze. Obert può essere adattato come terzo a sinistra. Questo permetterebbe a Deiola di rimanere a centrocampo. Cagliari privo anche di Folorunsho, fermo per almeno 30 giorni


Probabili Formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Coco

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Idrissi; Esposito, Borrelli

Squalificati: Belotti, Felici, Liteta, Luvumbo, Folorunsho, Mina, Rodriguez

Indisponibili: nessuno

Udinese-Lazio sabato ore 18

Udinese

  • Dopo il pesante ko contro la Fiorentina, Zaniolo e compagni sono finiti in ritiro anticipato. Sabato mancherà lo squalificato Okoye con Sava titolare
  • Ancora ai box sia Atta che Zemura ma Kamara dovrebbe tornare dal primo minuto sulla corsia sinistra al posto di Bertola
  • Zanoli-Ehizibue è un altro duello aperto. In mediana cerca spazio Lovric, subentrato nella sfida di settimana scorsa. Nessuna novità in attacco: Davis sarà supportato da Zaniolo


Lazio

  • E’ arrivato l’esito del ricorso contro le due giornate di squalifica per Basic. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio
  • In mediana quindi è emergenza visto che, causa squalifica, non ci sarà nemmeno Guendouzi. Rientro tra i convocati invece per Isaksen
  • Chance in mediana quindi per Belahyane? Possibile certo ma attenzione anche a una variazione con Patric in mediana o Noslin, con conseguente cambio di sistema di gioco


Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis

Squalificati: Okoye

Indisponibili: Atta, Zemura, Rui Modesto, Bayo

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Squalificati: Basic, Guendouzi

Indisponibili: Gigot, Rovella, Hysaj, Dele-Bashiru, Dia

Pisa-Juventus, sabato ore 20:45

Pisa

  • Gara complicata per i nerazzurri. Il pareggio in quel di Cagliari ha lasciato luci e ombre. Sabato sera sia Leris che Moreo possono ambire a una maglia dall’inizio
  • In mediana mancherà ancora Akinsanmiro: Gilardino ha varie opzioni. Da Vural al possibile ritorno di Marin, arrivando a Piccinini e Hojholt
  • Davanti come detto Moreo potrebbe vincere il ballottaggio con Tramoni. Dietro c’è da decidere: o Calabresi o la conferma di Bonfanti


Juventus

  • Natale in famiglia per la Juventus. Il 24 però sia Conceicao che Cabal hanno lavorato a parte ma non riusciranno a recuperare
  • L'altro dubbio riguarda McKennie che però dovrebbe farcela per la fascia destra. Alternativa è Kostic, con conseguente spostamento di Cambiaso a destra
  • Spalletti recupera Koopmeiners, di rientro dalla squalifica in una linea a tre che vedrebbe Kelly quale escluso dai titolari. Davanti c’è sempre favorito Openda con Miretti e Yildiz a supporto


Probabili Formazioni

PISA (3‑5-2): Semper; Caracciolo, Bonfanti, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister

Squalificati: Nzola

Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro, Nzola

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Rugani, Conceicao, Cabal

Milan-Verona, domenica ore 12:30

Milan

  • Sotto l’albero i rossoneri ritrovano Rafa Leao che si è definitivamente messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano anche dalla semifinale di Supercoppa
  • Starà poi ad Allegri decidere se rilanciarlo subito al fianco di Pulisic o meno. Probabile invece il forfait di Matteo Gabbia. Gli esami hanno escluso lesioni ma salvo sorprese non sarà a disposizione domenica
  • In difesa quindi riecco De Winter nel pacchetto completato da Tomori e Pavlovic. In mediana Fofana può riprendere posto alla destra di Modric


Verona

  • Problemi sulle corsie esterne per Zanetti: da una parte c’è Belghali impegnato in Coppa d’Africa, dall’altra c’è Frese squalificato e Bradaric che non è ancora sicuro di recuperare
  • Cham e Oyegoke assieme possono rappresentare un rischio. A sinistra potrebbe giocare il jolly Bella-Kotchap con l’inserimento di Valentini nel trio difensivo
  • Sempre ai box Akpa Akpro. Gagliardini invece dovrebbe partire dall’inizio. Dubbio in attacco tra Mosquera e Orban. Per Giovane recupero completo e maglia pronta


Probabili Formazioni

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gimenez, Gabbia

VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella Kotchap; Mosquera, Giovane

Squalificati: Frese, Belghali

Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Belghali

Cremonese-Napoli, domenica ore 15

Cremonese

  • Nicola può tornare a contare in mediana su Payero che rientra dalla squalifica. Solita abbondanza sulle corsie esterne con Zerbin e Floriani Mussolini che provano a ritagliarsi spazio
  • In difesa squalificato Ceccherini: si spera nel recupero di pieno di Bianchetti. L’alternativa sarebbe quasi forzata con Folino dal primo minuto
  • Pronto il rientro nell’XI di partenza anche di Vandeputte. Là davanti ci sono sempre Vardy e Bonazzoli in pole ma in settimana sono state provate nuove soluzioni per cui la sorpresa può essere dietro l’angolo


Napoli

  • In difesa probabile conferma per Di Lorenzo nel terzetto davanti a Milinkovic-Savic con Buongiorno favorito su Juan Jesus
  • Altro piccolo punto di domanda sulla corsia sinistra dove Olivera pare in leggero vantaggio sul resto della concorrenza, ovvero Gutierrez e Spinazzola
  • Sul lato destro invece c'è in pole Politano. Tridente d'attacco con Lang ed Elmas in lotta con l'ex Ajax avanti nel ballottaggio


Probabili Formazioni

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Collocolo

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund, Neres

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour

Bologna-Sassuolo, domenica ore 18

Bologna

  • Niente derby per Heggem che deve scontare il turno di squalifica rimediato due settimane fa. Buon per Italiano il recupero di Vitik
  • Resta ancora un punto di domanda su Skorupski che se non dovesse farcela per il Sassuolo, tornerà certamente per la prima del 2026
  • Rientro parziale in gruppo per Freuler che si prepara al rientro (anche lui nel 2026 però). Pobega e Moro agiranno davanti alla difesa. Davanti chance possibile per Dallinga


Sassuolo

  • Un rientro e un paio di giocatori sotto attenta osservazione. Questa la situazione in casa neroverde. Grosso ritrova dal primo minuto Thorstvedt, di rientro dalla squalifica
  • Davanti però resta da valutare Pinamonti che dovrebbe stringere i denti. Resta però chiaramente in preallarme Cheddira. In mediana problema per Matic che però dovrebbe stringere i denti
  • Ballottaggio in essere quello tra Candé e Doig. Lo scozzese nell’ultimo turno non è stato irreprensibile. Anche in attacco Fadera spera di rilevare Laurienté


Probabili Formazioni

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

Squalificati: Heggem

Indisponibili: Skorupski, Casale, Bernardeschi

SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Berardi, Boloca, Coulibaly

Atalanta-Inter, domenica ore 20:45

Atalanta

  • Il ritorno di Pasalic apre nuovi scenari per la Dea che in difesa può contare sul pieno recupero di Djimsiti
  • Sulla corsia sinistra ballottaggio Bernasconi-Zalewski con il secondo che potrebbe strappare una maglia dall'inizio
  • Davanti resta punto fermo Scamacca: alle sue spalle la novità potrebbe essere quella legata a Sulemana anche se Pasalic pare in pole per una maglia al fianco di De Ketelaere


Inter

  • Chivu deve rinunciare gioco forza a Bonny, vittima di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. A Bergamo ci saranno senza dubbio Lautaro e Thuram
  • In mezzo al campo tiene banco la questione Calhanoglu. Il regista turco è tornato a disposizione ma probabile che non venga subito rischiato
  • In difesa Akanji verrà riproposto come centrale così come Luis Henrique viaggia verso la titolarità sulla corsia destra


Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman

INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Acerbi, Palacios, Bonny

Roma-Genoa, lunedì ore 20:45

Roma

  • Hermoso, al pari di Dovbyk, viaggia verso il recupero dando un’opzione in più per la linea difensiva. Stop di un mese però per Pellegrini
  • Rensch è favorito per un posto nel terzetto là dietro con Celik che agirà invece da esterno destro di centrocampo
  • Davanti posto sicuro per Dybala che però potrebbe agire da trequartista con Soulé. Punta di riferimento sarà probabilmente Ferguson


Genoa

  • De Rossi torna all’Olimpico con un Ostigard in più. Il centrale pare totalmente recuperato anche se Otoa è ancora nei pensieri del mister rossoblù
  • Il problema alla spalla di Thorsby costringerà il norvegese a rientrare solo dopo capodanno. Ancora assenti Cuenca, Gronbaek, Messias e Siegrist. In porta mancherà lo squalificato Leali
  • Sommariva sarà quindi schierato dal primo minuto con il giovanissimo Lysionok in panchina. Davanti coppia Vitinha-Colombo. In mediana Ellertsson più di Masini

Probabili Formazioni

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Celik/Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Pellegrini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo

Squalificati: Leali

Indisponibili: Siegrist, Messias, Onana, Cuenca, Gronbaek, Cornet, Thorsby

