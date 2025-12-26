Introduzione
Regali e pranzi di Natale sono alle spalle. E’ ora di tornare a fare sul serio e l’ultima giornata del 2025 è nuovamente “al completo” dopo la Supercoppa italiana. Proseguono le assenze forzate per la Coppa d’Africa e attenzione alla lista completa degli squalificati, che comprende anche un paio di “arretrati” in virtù delle gare rinviate nella scorsa giornata di campionato. Come sempre bisogna prestare attenzione a eventuale turnover ma anche a possibili rientri e nuove indisponibilità
In attesa di sapere cosa ci regalerà il mercato di riparazione, soprattutto per quel che riguarda il fantacalcio, siamo ancora con gli stessi volti degli ultimi mesi. I ballottaggi sono all’ordine del giorno e quindi dobbiamo cercare di fugare ogni dubbio. Per farlo, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Natale finito anche per il nostro team che ha già il telefono in mano per darci, di ora in ora, la situazione aggiornata per quel che concerne le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Parma-Fiorentina, sabato ore 12:30
Parma
- Cuesta può contare su due recuperi importanti nel reparto difensivo: da una parte Delprato, dall’altra il rientro in gruppo di Circati, tornato dopo due mesi di stop
- La linea può quindi essere sia a tre che a quattro. Nel primo caso Britschgi sarà esterno basso a destra
- Estevez e Keita favoriti ma con possibile inserimento di altri nomi. Davanti Pellegrino sarà supportato da Ondrejka e Benedyczak
Fiorentina
- Poche ferie per i viola visto che Vanoli ha programmato sessioni di allenamento anche per Natale e Santo Stefano. A Parma mancherà lo squalificato Ranieri
- Marì, Fazzini e Gosens restano in dubbio. La linea difensiva dovrebbe rimanere a 4 con Comuzzo e Pongracic centrali
- In mediana resta a rischio titolarità Sohm visto che Ndour può agire da esterno. Nessun dubbio su Kean e Gudmundsson. Terzo del tridente atipico sarà Parisi
Probabili Formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti; Ndour, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson, Kean, Parisi
Squalificati: Ranieri
Indisponibili: Lamptey, Sabiri
Lecce-Como, sabato ore 15
Lecce
- Tra voci di mercato in uscita, acciacchi e giocatori impegnati in Coppa d’Africa, c’è da capire come si sistemerà la difesa giallorossa senza Gaspar, contemporaneamente squalificato e indisponibile
- La soluzione più probabile è l’inserimento di Siebert al fianco di Thiago Gabriel che però non sta benissimo. Gabi Jean torna, fortunatamente per Di Francesco, tra i convocati
- Berisha è infortunato, Banda e Coulibaly non ci saranno. Chance quasi sicura per Kaba mentre nel tridente alle spalle di Stulic potremmo vedere Maleh come trequartista centrale
Como
- Jayden Addai torna disponibile ma l’olandese potrebbe essere preservato con minutaggio limitato. Opzione Vojvoda alto sempre più probabile
- Diao è out mentre Caqueret è alle prese con un problema al flessore. La coppia Perrone-Da Cunha sembra quindi una certezza
- In difesa restano per ora aperti i ballottaggi sulle corsie esterne. Attenzione però perché i due centrali titolari sono entrambi diffidati
Probabili Formazioni
LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Maleh, Sottil; Stulic
Squalificati: Gaspar
Indisponibili: Jean, Marchwinski, Berisha, Pierret, Gaspar, Coulibaly, Banda
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata
Torino-Cagliari, sabato ore 15
Torino
- Baroni tra dubbi e certezze di formazione. Partiamo dalla difesa dove il trio composto da Ismajli, Tameze e Maripan non dovrebbe subire modifiche
- In mediana ci sono Casadei e Gineitis in lotta per una maglia. Da valutare una possibile rotazione sulla corsia sinistra dove comunque Lazaro resta in pole
- Davanti solita staffetta pronta tra Zapata e Simeone con il primo che dovrebbe strappare nuovamente un posto nell’XI di partenza
Cagliari
- Pisacane perde due centrali difensivi ma almeno ritrova Borrelli là davanti. A Torino mancheranno sia Mina che Rodriguez
- Là davanti resta però l'opzione Kilicsoy al fianco di Esposito. L'emergenza difensiva potrebbe riportare i rossoblù a tre dietro
- Difficile non prendere in considerazione Luperto, viste le assenze. Obert può essere adattato come terzo a sinistra. Questo permetterebbe a Deiola di rimanere a centrocampo. Cagliari privo anche di Folorunsho, fermo per almeno 30 giorni
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Coco
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Idrissi; Esposito, Borrelli
Squalificati: Belotti, Felici, Liteta, Luvumbo, Folorunsho, Mina, Rodriguez
Indisponibili: nessuno
Udinese-Lazio sabato ore 18
Udinese
- Dopo il pesante ko contro la Fiorentina, Zaniolo e compagni sono finiti in ritiro anticipato. Sabato mancherà lo squalificato Okoye con Sava titolare
- Ancora ai box sia Atta che Zemura ma Kamara dovrebbe tornare dal primo minuto sulla corsia sinistra al posto di Bertola
- Zanoli-Ehizibue è un altro duello aperto. In mediana cerca spazio Lovric, subentrato nella sfida di settimana scorsa. Nessuna novità in attacco: Davis sarà supportato da Zaniolo
Lazio
- E’ arrivato l’esito del ricorso contro le due giornate di squalifica per Basic. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio
- In mediana quindi è emergenza visto che, causa squalifica, non ci sarà nemmeno Guendouzi. Rientro tra i convocati invece per Isaksen
- Chance in mediana quindi per Belahyane? Possibile certo ma attenzione anche a una variazione con Patric in mediana o Noslin, con conseguente cambio di sistema di gioco
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: Okoye
Indisponibili: Atta, Zemura, Rui Modesto, Bayo
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Squalificati: Basic, Guendouzi
Indisponibili: Gigot, Rovella, Hysaj, Dele-Bashiru, Dia
Pisa-Juventus, sabato ore 20:45
Pisa
- Gara complicata per i nerazzurri. Il pareggio in quel di Cagliari ha lasciato luci e ombre. Sabato sera sia Leris che Moreo possono ambire a una maglia dall’inizio
- In mediana mancherà ancora Akinsanmiro: Gilardino ha varie opzioni. Da Vural al possibile ritorno di Marin, arrivando a Piccinini e Hojholt
- Davanti come detto Moreo potrebbe vincere il ballottaggio con Tramoni. Dietro c’è da decidere: o Calabresi o la conferma di Bonfanti
Juventus
- Natale in famiglia per la Juventus. Il 24 però sia Conceicao che Cabal hanno lavorato a parte ma non riusciranno a recuperare
- L'altro dubbio riguarda McKennie che però dovrebbe farcela per la fascia destra. Alternativa è Kostic, con conseguente spostamento di Cambiaso a destra
- Spalletti recupera Koopmeiners, di rientro dalla squalifica in una linea a tre che vedrebbe Kelly quale escluso dai titolari. Davanti c’è sempre favorito Openda con Miretti e Yildiz a supporto
Probabili Formazioni
PISA (3‑5-2): Semper; Caracciolo, Bonfanti, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister
Squalificati: Nzola
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro, Nzola
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Rugani, Conceicao, Cabal
Milan-Verona, domenica ore 12:30
Milan
- Sotto l’albero i rossoneri ritrovano Rafa Leao che si è definitivamente messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano anche dalla semifinale di Supercoppa
- Starà poi ad Allegri decidere se rilanciarlo subito al fianco di Pulisic o meno. Probabile invece il forfait di Matteo Gabbia. Gli esami hanno escluso lesioni ma salvo sorprese non sarà a disposizione domenica
- In difesa quindi riecco De Winter nel pacchetto completato da Tomori e Pavlovic. In mediana Fofana può riprendere posto alla destra di Modric
Verona
- Problemi sulle corsie esterne per Zanetti: da una parte c’è Belghali impegnato in Coppa d’Africa, dall’altra c’è Frese squalificato e Bradaric che non è ancora sicuro di recuperare
- Cham e Oyegoke assieme possono rappresentare un rischio. A sinistra potrebbe giocare il jolly Bella-Kotchap con l’inserimento di Valentini nel trio difensivo
- Sempre ai box Akpa Akpro. Gagliardini invece dovrebbe partire dall’inizio. Dubbio in attacco tra Mosquera e Orban. Per Giovane recupero completo e maglia pronta
Probabili Formazioni
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Gabbia
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella Kotchap; Mosquera, Giovane
Squalificati: Frese, Belghali
Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Belghali
Cremonese-Napoli, domenica ore 15
Cremonese
- Nicola può tornare a contare in mediana su Payero che rientra dalla squalifica. Solita abbondanza sulle corsie esterne con Zerbin e Floriani Mussolini che provano a ritagliarsi spazio
- In difesa squalificato Ceccherini: si spera nel recupero di pieno di Bianchetti. L’alternativa sarebbe quasi forzata con Folino dal primo minuto
- Pronto il rientro nell’XI di partenza anche di Vandeputte. Là davanti ci sono sempre Vardy e Bonazzoli in pole ma in settimana sono state provate nuove soluzioni per cui la sorpresa può essere dietro l’angolo
Napoli
- In difesa probabile conferma per Di Lorenzo nel terzetto davanti a Milinkovic-Savic con Buongiorno favorito su Juan Jesus
- Altro piccolo punto di domanda sulla corsia sinistra dove Olivera pare in leggero vantaggio sul resto della concorrenza, ovvero Gutierrez e Spinazzola
- Sul lato destro invece c'è in pole Politano. Tridente d'attacco con Lang ed Elmas in lotta con l'ex Ajax avanti nel ballottaggio
Probabili Formazioni
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: Ceccherini
Indisponibili: Collocolo
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour
Bologna-Sassuolo, domenica ore 18
Bologna
- Niente derby per Heggem che deve scontare il turno di squalifica rimediato due settimane fa. Buon per Italiano il recupero di Vitik
- Resta ancora un punto di domanda su Skorupski che se non dovesse farcela per il Sassuolo, tornerà certamente per la prima del 2026
- Rientro parziale in gruppo per Freuler che si prepara al rientro (anche lui nel 2026 però). Pobega e Moro agiranno davanti alla difesa. Davanti chance possibile per Dallinga
Sassuolo
- Un rientro e un paio di giocatori sotto attenta osservazione. Questa la situazione in casa neroverde. Grosso ritrova dal primo minuto Thorstvedt, di rientro dalla squalifica
- Davanti però resta da valutare Pinamonti che dovrebbe stringere i denti. Resta però chiaramente in preallarme Cheddira. In mediana problema per Matic che però dovrebbe stringere i denti
- Ballottaggio in essere quello tra Candé e Doig. Lo scozzese nell’ultimo turno non è stato irreprensibile. Anche in attacco Fadera spera di rilevare Laurienté
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Squalificati: Heggem
Indisponibili: Skorupski, Casale, Bernardeschi
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Berardi, Boloca, Coulibaly
Atalanta-Inter, domenica ore 20:45
Atalanta
- Il ritorno di Pasalic apre nuovi scenari per la Dea che in difesa può contare sul pieno recupero di Djimsiti
- Sulla corsia sinistra ballottaggio Bernasconi-Zalewski con il secondo che potrebbe strappare una maglia dall'inizio
- Davanti resta punto fermo Scamacca: alle sue spalle la novità potrebbe essere quella legata a Sulemana anche se Pasalic pare in pole per una maglia al fianco di De Ketelaere
Inter
- Chivu deve rinunciare gioco forza a Bonny, vittima di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. A Bergamo ci saranno senza dubbio Lautaro e Thuram
- In mezzo al campo tiene banco la questione Calhanoglu. Il regista turco è tornato a disposizione ma probabile che non venga subito rischiato
- In difesa Akanji verrà riproposto come centrale così come Luis Henrique viaggia verso la titolarità sulla corsia destra
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Acerbi, Palacios, Bonny
Roma-Genoa, lunedì ore 20:45
Roma
- Hermoso, al pari di Dovbyk, viaggia verso il recupero dando un’opzione in più per la linea difensiva. Stop di un mese però per Pellegrini
- Rensch è favorito per un posto nel terzetto là dietro con Celik che agirà invece da esterno destro di centrocampo
- Davanti posto sicuro per Dybala che però potrebbe agire da trequartista con Soulé. Punta di riferimento sarà probabilmente Ferguson
Genoa
- De Rossi torna all’Olimpico con un Ostigard in più. Il centrale pare totalmente recuperato anche se Otoa è ancora nei pensieri del mister rossoblù
- Il problema alla spalla di Thorsby costringerà il norvegese a rientrare solo dopo capodanno. Ancora assenti Cuenca, Gronbaek, Messias e Siegrist. In porta mancherà lo squalificato Leali
- Sommariva sarà quindi schierato dal primo minuto con il giovanissimo Lysionok in panchina. Davanti coppia Vitinha-Colombo. In mediana Ellertsson più di Masini
Probabili Formazioni
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Celik/Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Pellegrini
GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: Leali
Indisponibili: Siegrist, Messias, Onana, Cuenca, Gronbaek, Cornet, Thorsby