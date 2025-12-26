Introduzione

Regali e pranzi di Natale sono alle spalle. E’ ora di tornare a fare sul serio e l’ultima giornata del 2025 è nuovamente “al completo” dopo la Supercoppa italiana. Proseguono le assenze forzate per la Coppa d’Africa e attenzione alla lista completa degli squalificati, che comprende anche un paio di “arretrati” in virtù delle gare rinviate nella scorsa giornata di campionato. Come sempre bisogna prestare attenzione a eventuale turnover ma anche a possibili rientri e nuove indisponibilità



In attesa di sapere cosa ci regalerà il mercato di riparazione, soprattutto per quel che riguarda il fantacalcio, siamo ancora con gli stessi volti degli ultimi mesi. I ballottaggi sono all’ordine del giorno e quindi dobbiamo cercare di fugare ogni dubbio. Per farlo, chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Natale finito anche per il nostro team che ha già il telefono in mano per darci, di ora in ora, la situazione aggiornata per quel che concerne le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A