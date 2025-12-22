Introduzione

Sospiro di sollievo in casa Juventus visto che sia per Conceicao che per McKennie, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. I due giocatori sono recuperabili in vista della traferta di Pisa. Lesione invece per Rugani. La Fiorentina, tornata alla vittoria, monitora le condizioni di Mandragora, sostituito contro l'Udinese per un problema fisico. Dovesse trattarsi "solo" di affaticamento muscolare, il centrocampista viola potrebbe farcla per la prossima giornata in quel di Parma. A proposito: Cuesta dovrebbe ritrovare due pedine difensive. Fabregas, impegnato a Lecce, ha fuori Diao ma conta di poter schierare Addai. In dubbio invece Caqueret.



Tra gli squalificati di giornata ci sono anche quelli che non sono scesi in campo nell'ultimo weekend, come Frese e Heggem. Il giudice sportivo priverà Vanoli di Ranieri e Sarri di Guendouzi con Basic che deve scontare la seconda giornata di stop. Out dopo i due rossi record due portieri: Leali e Okoye. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 17^ giornata di Serie A