Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 17^ giornataSerie A
Introduzione
Sospiro di sollievo in casa Juventus visto che sia per Conceicao che per McKennie, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. I due giocatori sono recuperabili in vista della traferta di Pisa. Lesione invece per Rugani. La Fiorentina, tornata alla vittoria, monitora le condizioni di Mandragora, sostituito contro l'Udinese per un problema fisico. Dovesse trattarsi "solo" di affaticamento muscolare, il centrocampista viola potrebbe farcla per la prossima giornata in quel di Parma. A proposito: Cuesta dovrebbe ritrovare due pedine difensive. Fabregas, impegnato a Lecce, ha fuori Diao ma conta di poter schierare Addai. In dubbio invece Caqueret.
Tra gli squalificati di giornata ci sono anche quelli che non sono scesi in campo nell'ultimo weekend, come Frese e Heggem. Il giudice sportivo priverà Vanoli di Ranieri e Sarri di Guendouzi con Basic che deve scontare la seconda giornata di stop. Out dopo i due rossi record due portieri: Leali e Okoye. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 17^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
17^ giornata Atalanta-Inter
- DJIMSITI - Lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. Rientro previsto a inizio 2026
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
17^ giornata Bologna-Sassuolo
- HEGGEM - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- CASALE - Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà gennaio
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a fine dicembre
- BERNARDESCHI - Frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
17^ giornata Torino-Cagliari
- LITETA - Impegnato in Coppa d'Africa
- LUVUMBO - Impegnato in Coppa d'Africa
- FOLORUNSHO - Contusione alla gambia. In dubbio per la 17^ giornata
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
17^ giornata Lecce-Como
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto a fine gennaio
- ADDAI - Problema al flessore. In dubbio per la 17^ giornata
- CAQUERET - Problema al flessore. In dubbio per la 17^ giornata
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tempi di recupero di almeno un mese e mezzo
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. Possibile rientro a fine anno
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
CREMONESE
17^ giornata Cremonese-Napoli
- CECCHERINI: squalificato un turno. Salta il Napoli
- BIANCHETTI - Problema fisico. Recuperabile per la 17^ giornata
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
FIORENTINA
17^ giornata Parma-Fiorentina
- RANIERI - Squalificato un turno. Salta il Parma
- MANDRAGORA – Problema muscolare al quadricipite. In forte dubbio per la 17^ giornata
- PABLO MARI – Risentimento muscolare. In dubbio per la 17^ giornata
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 17^ giornata
- FAZZINI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 17^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
17^ giornata Roma-Genoa
- LEALI - Squalificato un turno. Salta la Roma
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- THORSBY - Problema alla spalla. In dubbio per la 17^ giornata
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. Rientro a gennaio 2026
- MESSIAS - Distrazione al soleo. Rientro a gennaio 2026
- CUENCA - Risentimento all'adduttore. Out contro la Roma
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio 2026
INTER
17^ giornata Atalanta-Inter
- ACERBI - Risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Out almeno fino a inizio gennaio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a febbraio
- ZIELINSKI – Problema al flessore. Gli esami hanno dato esito negativo quanto a lesioni. Recuperabile per la 17^ giornata
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
17^ giornata Pisa-Juventus
- CONCEICAO - Problema al flessore. Gli esami hanno escluso lesioni. Recuperabile per il Pisa
- MCKENNIE - Fastidio muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni. Recuperabile per il Pisa
- CABAL - Risentimento all'adduttore. In forte dubbio per la 17^ giornata
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per fine febbraio
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 17^ giornata
LAZIO
17^ giornata Udinese-Lazio
- GUENDOUZI - Squalificato un turno. Salta l'Udinese
- BASIC - Squalificato un turno. Salta l'Udinese
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- ISAKSEN - Lesione di basso grado all'adduttore sinistro, un mese circa di stop
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
- HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato
LECCE
17^ giornata Lecce-Como
- GASPAR - Impegnato in Coppa d'Africa
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BANDA - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Potrebbe tornare convocabile per la 17^ giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
17^ giornata Milan-Verona
- GABBIA - Trauma in iperestensione del ginocchio. In dubbio per la 17^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
17^ giornata Cremonese-Napoli
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro nella prima metà di gennaio
- BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. In dubbio per la 17^ giornata
- OLIVERA - Problema al polpaccio. In dubbio per la 17^ giornata
PARMA
17^ giornata Parma-Fiorentina
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- DELPRATO - Risentimento muscolare alla coscia. Recuperabile per la 17^ giornata
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Recuperabile per la 17^ giornata
- NDIAYE – Problema muscolare. Salta la Fiorentina
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
17^ giornata Pisa-Juventus
- NZOLA - Impegnato in Coppa d'Africa
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- CUADRADO - Risentimento al flessore. In dubbio per la 17^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
17^ giornata Roma-Genoa
- NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
- HERMOSO - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 17^ giornata
- DOVBYK - Ha ancora difficoltà a calciare. In dubbio per la 17^ giornata
- BAILEY – Risentimento muscolare. In forte dubbio per la 17^ giornata
SASSUOLO
17^ giornata Bologna-Sassuolo
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- PINAMONTI - Problema fisico. Recuperabile per la gara contro il Bologna
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella lista dei convocati contro il Bologna
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione a inizio gennaio
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
17^ giornata Torino-Cagliari
- COCO - Impegnato in Coppa d'Africa
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
17^ giornata Udinese-Lazio
- OKOYE - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
- RUI MODESTO - Impegnato in Coppa d'Africa
- KAMARA - Fascite plantare al piede destro. Possibile recupero per la sfida contro la Lazio
- ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a gennaio 2026
- ATTA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro a inizio gennaio
VERONA
17^ giornata Milan-Verona
- BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
- FRESE - Squalificato un turno. Salta il Milan
- BRADARIC - Lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro. Rientro a gennaio 2026
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Possibile rientro alla 17ma giornata