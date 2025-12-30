Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 18^ giornataSerie A
Introduzione
Le ultime partite del 2025 non hanno portato così tante brutte notizie sul fronte infortunati. Qualche acciaccio va verificato, qualche recupero programmato dovrà essere certificato ma in linea di massima quasi tutti gli allenatori si possono ritenere soddisfatti. In più c'è la Coppa d'Africa con i primi verdetti di eliminazione. Il Lecce riabbraccia Banda e Liteta visto che lo Zambia è artitmeticamente quarto. Ovviamente restiamo in attesa delle combinazioni definitive delle migliori terze per capire chi potrà presentarsi sui terreni di Serie A nella 18^ giornata.
Tra i giocatori monitorati c'è Zappacosta che, durante la sfida contro l'Inter, è stato sostituito per un risentimento muscolare. Palladino spera di recuperare il proprio esterno in vista della Roma. Sul fronte squalificati, uno solo giocatore non portà scendere in campo subito dopo capodanno. Parliamo di Diego Carlos che sarà costretto a saltare Como-Udinese dopo il cartellino giallo rimediato sotto regime di diffida nell'ultimo turno. Ecco quindi la situazione squadra per squadra di indisponibili, acciaccati e recuperabili per la 18^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
PRIMI RIENTRI DALLA COPPA
Settimana importante per la Coppa d'Africa che chiuderà la propria fase a gironi. Ci saranno quindi i verdetti di eliminazione e sono quelli che interessano società, tifosi e fantallenatori.
I primi a prendere l'aereo di ritorno sono stati Banda e Liteta. Zambia eliminato aritmeticamente e quindi Lecce e Cagliari riavranno a disposizione il proprio esterno d'attacco e il proprio giovane centrocampista.
ATALANTA
18^ giornata Atalanta-Roma
- ZAPPACOSTA - Affaticamento al flessore della gamba destra. In dubbio per la 18^ giornata
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
18^ giornata Inter-Bologna
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Possibile ritorno nella 18^ giornata
- BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
18^ giornata Cagliari-Milan
- MINA - Sindrome influenzale. Recuperabile per la 18^ giornata
- JUAN RODRIGUEZ - Sindrome influenzale. Recuperabile per la 18^ giornata
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: circa 30 giorni per recuperare
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
18^ giornata Como-Udinese
- DIEGO CARLOS: squalificato un turno. Salta l'Udinese
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto a fine gennaio
- ADDAI - Problema al flessore. In dubbio per la 18^ giornata
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tempi di recupero di almeno un mese e mezzo
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
CREMONESE
18^ giornata Fiorentina-Cremonese
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio
FIORENTINA
18^ giornata Fiorentina-Cremonese
- MARI - Lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Rientro previsto a febbraio
- FAZZINI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 18^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
18^ giornata Genoa-Pisa
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro il Pisa
- MESSIAS - Distrazione al soleo. Rientro a metà gennaio 2026
- CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio 2026
INTER
18^ giornata Inter-Bologna
- BONNY - Leggera distorsione al ginocchio sinistro. Rientro a metà gennaio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a febbraio
- DARMIAN - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
18^ giornata Juventus-Lecce
- CONCEICAO - Problema al flessore. Gli esami hanno escluso lesioni. Recuperabile per la 18^ giornata
- CABAL - Risentimento all'adduttore. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per fine febbraio
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 18^ giornata
LAZIO
18^ giornata Lazio-Napoli
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
- HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato
LECCE
18^ giornata Juventus-Lecce
- GASPAR - Impegnato in Coppa d'Africa
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- TETE MORENTE - Fascite plantare. In dubbio per la 18^ giornata
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
18^ giornata Cagliari-Milan
- LEAO - Fastidio muscolare. Recuperabile per la 18^ giornata
- GABBIA - Trauma in iperestensione del ginocchio. In forte dubbio per la 18^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
18^ giornata Lazio-Napoli
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. In dubbio per la 18^ giornata
- OLIVERA - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro nella prima metà di gennaio
PARMA
18^ giornata Sassuolo-Parma
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Sassuolo
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
18^ giornata Genoa-Pisa
- NZOLA - Impegnato in Coppa d'Africa
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- MEISTER - Problema muscolare. In dubbio per la trasferta di Genova
- CUADRADO - Risentimento al flessore. In dubbio per la 18^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto entro la seconda metà di gennaio
ROMA
18^ giornata Atalanta-Roma
- PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
- NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
- BAILEY – Risentimento muscolare. In dubbio per la 18^ giornata
SASSUOLO
18^ giornata Sassuolo-Parma
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella lista dei convocati contro il Parma
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione a inizio gennaio
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
18^ giornata Verona-Torino
- COCO - Impegnato in Coppa d'Africa
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- PEDERSEN - Fastidio muscolare. In dubbio per la 18^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
18^ giornata Como-Udinese
- BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
- RUI MODESTO - Impegnato in Coppa d'Africa
- ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a metà gennaio
- ATTA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro nella 19^ giornata
- IKER BRAVO - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 18^ giornata
- GOGLICHIDZE - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 18^ giornata
VERONA
18^ giornata Verona-Torino
- BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio