Settimana importante per la Coppa d'Africa che chiuderà la propria fase a gironi. Ci saranno quindi i verdetti di eliminazione e sono quelli che interessano società, tifosi e fantallenatori.



I primi a prendere l'aereo di ritorno sono stati Banda e Liteta. Zambia eliminato aritmeticamente e quindi Lecce e Cagliari riavranno a disposizione il proprio esterno d'attacco e il proprio giovane centrocampista.