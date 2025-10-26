Quando una partita può cambiare la storia di un Paese

Fino a 50 anni fa in Norvegia il professionismo nel calcio non esisteva e si giocavano due campionati diversi: le squadre del Sud, più attrezzate e con più tifosi, incontravano quelle del Nord solo in Coppa di Norvegia, perché tra le due metà del Paese c'erano grossissime differenze culturali e sociali. Poi arrivò il Bodø/Glimt del 1975, che contro ogni pronostico spazzò via la concorrenza e soprattutto i pregiudizi, unendo per la prima volta tutta la Norvegia