Caos arbitri in Turchia: 371 hanno conti su siti di scommesse online

Più di centocinquanta dei 371 hanno piazzato scommesse su partite di calcio, rispettivamente sette e quindici sono arbitri o assistenti di alto livello. Uno di loro avrebbe giocato su più di 18mila match, da solo. Il numero uno della Federcalcio Hacıosmanoglu: "Il nostro dovere è ripulire il calcio turco da qualsiasi sporcizia"

Che caos in Turchia. 371 dei 571 arbitri attivi che lavorano nei campionati professionistici nazionali hanno un account con una o più società di scommesse.152 di loro hanno piazzato scommesse su partite di calcio, rispettivamente sette e quindici sono arbitri o assistenti di alto livello. Sono numeri che fanno spavento e sono stati pubblicati direttamente dalla federcalcio turca dopo una conferenza stampa indetta dal numero uno federale Ibrahim Hacıosmanoglu, durissimo: "Il nostro dovere è portare il calcio turco al livello che merita e di ripulirlo da qualsiasi sporcizia che vi rimanga - ha detto -. Se vogliamo un calcio pulito ed etico, combatteremo questa battaglia con tutti i membri della famiglia calcistica".

Un solo arbitro ha scommesso su più di 18mila partite

Nel comunicato della TFF — la Turkish Football Federation — si aggiunge che la Commissione disciplinare "avvierà le procedure necessarie, effettuerà segnalazioni entro breve tempo e infliggerà le sanzioni necessarie secondo le nostre istruzioni." I numeri sciorinati da Hacıosmanoglu sono molto profondi e precisi: dieci arbitri avrebbero piazzato scommesse su oltre 10mila partite di calcio, un arbitro ne avrebbe piazzate addirittura 18.227, da solo; mentre un gruppo di altri quarantadue su oltre mille match. È stato appurato — si legge sempre nel comunicato — che la maggior parte delle partite su cui hanno scommesso riguardavano campionati stranieri.  

