Che caos in Turchia. 371 dei 571 arbitri attivi che lavorano nei campionati professionistici nazionali hanno un account con una o più società di scommesse.152 di loro hanno piazzato scommesse su partite di calcio, rispettivamente sette e quindici sono arbitri o assistenti di alto livello. Sono numeri che fanno spavento e sono stati pubblicati direttamente dalla federcalcio turca dopo una conferenza stampa indetta dal numero uno federale Ibrahim Hacıosmanoglu, durissimo: "Il nostro dovere è portare il calcio turco al livello che merita e di ripulirlo da qualsiasi sporcizia che vi rimanga - ha detto -. Se vogliamo un calcio pulito ed etico, combatteremo questa battaglia con tutti i membri della famiglia calcistica".